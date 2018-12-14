Российские Ту-160 начали подготовку к возвращению из Венесуэлы

Главнокомандующий ВКС России генерал-полковник Сергей Суровикин отдал приказ вернуться к местам постоянного базирования стратегическим ракетоносцам Ту-160, выполнившим перелет над Атлантическим океаном на аэродром Венесуэлы.

Об этом в пятницу сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. Экипажам поставлена задача организовать подготовку к перелету.

Сообщается, что в Венесуэле экипажи ВКС России и ВВС Боливарианской республики обменялись опытом, обсудили вопросы взаимодействия и терминологию радиообмена.

Также летчики двух стран провели совместный полет над акваторией Карибского моря, общая продолжительность которого составила около 10 часов, и отработали взаимодействие в воздухе.

Напомним, в понедельник в международный аэропорт Каракаса прибыли два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 ВКС России. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что "самолеты прилетают и будут прилетать в ближайшие месяцы", отметив, что визит российской военной авиации соответствует планам сотрудничества двух стран.