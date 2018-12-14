Самолет вернули в аэропорт из-за найденного на борту сердца

Самолет американского лоукостера Southwest Airlines, выполнявший рейс Сиэттл - Даллас, был вынужден вернуться в аэропорт отправления после того, как на его борту нашли настоящее человеческое сердце. Контейнер для перевозки органов, предназначенных для трансплантации, ранее доставили в Сиэттл из Калифорнии, но по какой-то причине забыли выгрузить из лайнера.

Как отмечает BBC, сердце не приготовили для пересадки конкретному пациенту - хирурги должны были извлечь из него клапан для будущих процедур. Однако неожиданная находка заставила командира экипажа принять решение о возвращении в Сиэттл, поскольку известно, что трансплантируемый орган не может долго храниться.

Как выяснилось, это решение оказалось верным. Позже в специальном центре хранения трансплантируемых органов сообщили, что орган удалось доставить вовремя и его можно использовать для необходимых процедур. Кто и почему забыл контейнер в самолете, не уточняется.