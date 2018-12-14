Пловец Седов: Подвел команду в эстафете

Мужская сборная России выиграла "серебро" в кролевой эстафете 4х50 м на чемпионате мира по плаванию на короткой воде.

Владимир Морозов, Евгений Седов, Иван Кузьменко, Евгений Рылов заняли второе место с рекордом России - 1.22,22. Победу с рекордом мира одержали американцы (1.21,80), "бронза" - у итальянцев (1.22,90).

После церемонии награждения Евгений Седов, для которого это первый крупный старт в составе сборной за последние два года, заявил, что подвел команду.

- Хотел бы попросить прощения у команды, что так плохо проплыл свой этап. 20,82 - это никуда не годится, в детском саду так плавают, - отметил Седов. - Шансы были выиграть. Но у меня просто не идет, хотя я стараюсь. Сам не знаю, почему не получается.

Иван Кузьменко поддержал товарища: "Мы все могли быстрее. Просто не сложилось, хотя настрой был боевой. Хотели побить рекорд мира и победить".