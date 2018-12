Сервис фонового вещания FONMIX назвал самых популярных исполнителей бизнес-сегмента

FONMIX, федеральный оператор музыкального вещания в России и официальный партнер авторских обществ, составил рейтинг музыкальных предпочтений среди российских бизнес-пользователей. Проанализировав статистику композиций, звучащих за прошедший год в кафе, ресторанах, отелях, салонах, фитнес- и торговых центрах по всей России, сервис отмечает, что предпочтения бизнеса в 2018 году заметно расходятся с выбором индивидуальных слушателей.

В 2017 году чарты бизнес-пользователей сервиса FONMIX практически совпали с топ-10 самых популярных песен года по версии сервиса "Яндекс.Музыка". Однако в этом году выявились существенные различия. Одной из особенностей стало то, что из чарта "Яндекс.Музыки" ушли популярные российские исполнители, которые занимают уверенные позиции в рейтинге бизнес-пользователей, использующих их треки для озвучивания своих заведений. Так, певица Нюша занимает шестое место в чарте FONMIX. По словам певицы, это говорит о том, что "мое творчество, как и прежде, радует широкую аудиторию, заряжая хорошим настроением. Наверное, поэтому в бизнес-индустрии так любят ставить мои композиции - это объединяет и создает приятную атмосферу в любом месте. Главное, чтобы музыкант вкладывал частичку себя в свое творчество, и тогда его будут слушать и по радио в машине, и в наушниках, и ставить в ресторанах, клубах, торговых центрах - везде, где люди общаются, отдыхают и хорошо проводят время вместе".

Динамика ротаций в сегменте отдыха и развлечений показала позитивный результат по количеству прослушиваний у инди-поп-группы IOWA, которая остается в первых десятках по версии FONMIX. В топе FONMIX также уверенно сохраняют позиции российский бой-бэнд MBAND, поп-группа "Время и Стекло" и певица Ёлка. Елизавета Иванцив (настоящее имя Ёлки) поделилась своим мнением: "Конечно, мне приятно находиться в чарте FONMIX. Это означает, что моя музыка позволяет создать настроение во многих местах, публичных пространствах. Приятно осознавать, что твои песни становятся лейтмотивом многих жизненных ситуаций. Я всегда за то, что музыка должна быть разной. Как и каким образом она добирается до слушателя - не так уж важно".

Что касается рейтингов зарубежных исполнителей, то на сегодняшний день на первом месте в чарте FONMIX Ed Sheeran с композицией "Shape of You" и Portugal. The Man с "Feel it Still". Ed Sheeran, в свою очередь, был лидером в "Яндекс.Музыке" в прошлом году, а сегодня чарт сервиса возглавляет украинская группа KAZKA с песней "Плакала". Таким образом, рейтинг FONMIX по зарубежным музыкантам достаточно близок к топу сервиса Spotify.

По статистике FONMIX, хиты Димы Билана не теряют своей популярности в развлекательных заведениях регионов России. Композиции Филиппа Киркорова - постоянного участника различных чартов и плей-листов - постоянно звучат во всевозможных семейных ресторанах, продуктовых магазинах, кафе и пекарнях. Сам музыкант отметил, что его музыка дарит людям отличное настроение, и пожелал успеха пользователям, использующим его композиции в своих заведениях. "Мне кажется, что песня "ЦНС" собрала все мыслимые и немыслимые награды в этом году и возглавляла практически все хит-парады. Рад, что моя музыка не только создает для вас праздник, но и помогает вашему бизнесу", - сказал он.

По данным ротаций FONMIX, популярными в сегменте Retail&HoReCa оказались танцевальные ремиксы DJ Alekseev, которые часто звучат в заведениях в вечернее время. Очень популярным среди бизнес-пользователей исполнителем также является Макс Барских, причем речь идет не только о его новых композициях, но и об альбомах трехлетней давности.

Сами пользователи уже не первый год активно добавляют в свои музыкальные подборки песни группы "Градусы". Вокалист группы Руслан Тагиев так прокомментировал популярность группы в бизнес-чарте: "Нам невероятно приятно, что вы по достоинству оцениваете наше творчество, наши песни, все наши порывы, для того чтобы порадовать всех слушателей во всей нашей необъятной родине, ну и за ее пределами. Поэтому спасибо большое!"

Несмотря на определенные расхождения в рейтингах бизнес-пользователей и индивидуальных слушателей, совпадения все же есть. В первую двадцатку чартов FONMIX и "Яндекс.Музыка" попал сингл группы Clean Bandit и певицы Demi Lovato - "Solo". Лидерами обоих чартов среди российских исполнителей являются Егор Крид, Елена Темникова и Филипп Киркоров. А вот певица Монеточка, возглавляющая многие рейтинги, в чарте FONMIX не представлена.

Следует отметить, что популярность тех или иных композиций у индивидуальных слушателей может не совпадать с предпочтениями коммерческих пользователей, поскольку b2b-сектор, выбирая определенных исполнителей, жанры и направления для музыкального оформления своих заведений, решает собственные бизнес-задачи. Звуковое оформление должно напрямую влиять на поведение потребителей, что, в свою очередь, будет сказываться на основных бизнес-показателях. Специалисты из сферы аудиомаркетинга давно определили, что темп, ритм, жанр, музыкальные акценты нужно обязательно учитывать в фоновом оформлении заведения. По данным института общественного мнения Gallup, одна треть покупателей может совершить спонтанную покупку под воздействием правильно подобранного аудиоряда. Именно поэтому в подборках сервиса FONMIX нет музыкальных композиций с нецензурной лексикой, сленгом и деструктивным содержанием текстов. При этом имеется огромное количество инструментальной фоновой музыки, подходящей для озвучивания различных типов заведений.

Генеральный директор аудио- и видеобрендинговой компании "ФорМакс", создателя плеера фонового вещания FONMIX, Валерия Панкратова отметила: "Бизнес-пользователи с коммерческой точки зрения ориентированы на ту музыку, которая привлекает клиентов, вызывает положительные эмоции и желание остаться в том или ином заведении. Самыми популярными жанрами в нашем чарте остаются поп, соул, хип-хоп и R’n’B. Также у нас большая коллекция инструментальной музыки, которая создает атмосферу и настроение".

Цифровой плеер FONMIX - это программное обеспечение для организации легального фонового аудио- и видеооформления различных объектов: городских пространств, парков, торговых центров, кафе, ресторанов, гостиниц и т. д. Через сервис правообладатель получает информацию обо всех прослушиваниях продукта, что гарантирует достоверность сведений об авторском вознаграждении, а также обеспечивает прозрачность рынка и открывает автору новые возможности популяризации и монетизации творчества. На данный момент каталог FONMIX содержит более 10 млн треков разных жанров. Озвучивание с помощью сервиса производится почти на 14 тысячах объектов по всей России.

