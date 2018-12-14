Шотландец разбился насмерть, упав с рождественской ели

Первая жертва наступающего рождества зафиксирована в Шотландии. В центре небольшого городка Керколди местный житель упал с верхушки только что установленной для праздника ели, передает РИА Новости со ссылкой на издание Guardian.

Возраст покойного - а по словам очевидцев ему было не менее 50 лет - исключает версию с поисками на ветвях игрушек или шоколадных зайцев. По словам одного из очевидцев, он мог быть пьян.

"Случай смерти рассматривается как не вызывающий подозрений, - констатировали в полиции. - Как ожидается, в результате расследования будут установлены все обстоятельства".

А город, увы, остался без елки: неудачливый покоритель сломал макушку дерева, падая с него.