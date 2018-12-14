Скелетонист Третьяков выиграл этап Кубка мира в Германии

Второй этап Кубка мира по скелетону в немецком Винтерберге завершился очередным триумфом российского спортсмена. Лучшим на этапе стал Александр Третьяков.

По итогам двух заездов Третьяков показал результат 1:52,07 секунды. Вторым стал хозяин трассы Аксель Юнг с отставанием 0,83 секунды, а кореец Юн Сон Бин замкнул тройку (+0,84).

Отметим также выступление еще одного россиянина Никиты Трегубова, который стал четвертым, отстав от победителя на 0,88 секунды. Трегубов и Третьяков после двух этапов делят первое место в общем зачете, набрав по 417 очков.

"Да, сегодня у Третьякова все получилось идеально, - заявил главный тренер сборной России Данил Чабан, чьи слова приводит ТАСС. - Он на старте очень много выиграл, а потом очень хорошо проехал, из-за этого и такой большой отрыв получился. Что касается Никиты, у него в первом заезде не получился старт, да и на трассе тоже были небольшие шероховатости при прохождении. Будем делать работу над ошибками".