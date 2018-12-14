СМИ: В Индии умер турист из России

О скоропостижной смерти туриста из России в аэропорту индийского штата Гоа сообщила The Times of India. По данным газеты, с мужчиной случился сердечный приступ. Между тем официально российские дипломаты пока не комментируют эту информацию.

Как уточняет РИА Новости, в генеральном консульстве РФ в Мумбаи отказались комментировать по телефону сообщения СМИ. Индийские источники передают, что россиянин ожидал вылета на родину после отдыха на курорте вместе с семьей, как вдруг почувствовал себя плохо.

Он был экстренно госпитализирован в частную клинику, но врачи оказались не в силах ему помочь - они лишь констатировали смерть. Хотя оснований считать ее насильственной нет, местные правоохранители проверяют и эту версию.