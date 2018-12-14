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Рубрика: Спорт

Телегин из-за травмы завершил выступление на Кубке Первого канала

Текст: Данила Жиляев
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Нападающий сборной России по хоккею Иван Телегин больше не сможет помочь национальной команде на Кубке Первого канала. Об этом сообщил журналистам старший тренер сборной Алексей Жамнов.

Фото: Артем Геодакян / ТАСС
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Форвард получил повреждение в первом матче домашнего этапа Евротура против Швеции, который российские хоккеисты выиграли по буллитам 3:2. Жамнов пояснил, что Телегин травмировал нижнюю часть тела и из-за этого завершил выступление на Кубке Первого канала.

Следующим соперником сборной России станет команда Чехии - матч между ними состоится в субботу. А в воскресенье наша команда завершит домашний этап матчем с Финляндией.

Спорт Хоккей Кубок Первого канала по хоккею
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