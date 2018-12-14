Телегин из-за травмы завершил выступление на Кубке Первого канала

Нападающий сборной России по хоккею Иван Телегин больше не сможет помочь национальной команде на Кубке Первого канала. Об этом сообщил журналистам старший тренер сборной Алексей Жамнов.

Форвард получил повреждение в первом матче домашнего этапа Евротура против Швеции, который российские хоккеисты выиграли по буллитам 3:2. Жамнов пояснил, что Телегин травмировал нижнюю часть тела и из-за этого завершил выступление на Кубке Первого канала.

Следующим соперником сборной России станет команда Чехии - матч между ними состоится в субботу. А в воскресенье наша команда завершит домашний этап матчем с Финляндией.