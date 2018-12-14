Турция перебросила военную технику на границу с Сирией

Турция стягивает бронетехнику и военнослужащих на границу с Сирией. По данным телеканала TRT, военные машины направились из города Килис в сторону населенного пункта Йайладагы в провинции Хатай.

Предполагается, что они будут дислоцированы на приграничных КПП в этом регионе. Телеканал также сообщает о переброске отрядов спецназа к турецко-сирийской границе, пишет ТАСС.

Информация об усилении военного присутствия Турции на сирийской границе появилась на фоне заявления турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что в ближайшее время Турция начнет операцию к востоку от Евфрата. По его словам, там предпринимаются попытки создать зону, подконтрольную террористам, к которым Анкара причисляет отряды курдов.

Эрдоган убежден, что данный шаг будет способствовать политическому урегулированию в Сирии и поможет сделать эту территорию безопасной для жизни местного населения. Президент Турции также подчеркнул, что в ходе операции мишенями не будут американские военные, которые находятся в этом регионе.

Пентагон уже выступил с заявлением о недопустимости односторонних военных операций на северо-востоке Сирии.