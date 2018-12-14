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У сериала Райана Мерфи "Вражда" появится конкурент

Новости
    14.12.2018, 16:20
Текст:   Генри Достоевский
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Неплохо принятый критиками и зрителями (пусть и без особого ажиотажа) сериал Райана Мерфи ("Американская история ужасов", "Американская история преступлений") "Вражда" обзаведется своего рода соперником - правда, на театральную тематику. Об этом сообщает Deadline.

Если речь у Мерфи шла о противостоянии двух горячих и талантливых актрис Бетт Дэвис и Джоан Кроуфорд, то студия HungryDuck приобрела права на книгу Питера Рейдера Playing To The Gods, в которой похожие отношения связывали театральных актрис Сару Бернар и Элеонору Дузе.

Фото: youtube.com/ Телеканал ТНТ
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Дузе и Бернар были одними из самых известных актрис на рубеже XIX-XX вв. Женщины были абсолютной противоположностью друг друга. "Отполированный скелет", как ее называли злые языки, француженка Бернар была эксцентричной личностью (например, обожала гробы и казни, дралась с авторитетными актрисами, а в 70 лет играла юную Джульетту) и обладала настоящим магнетизмом на сцене, а ее образы были пугающе хладнокровны и слегка эпатажны. И худенькая итальянка с большими глазами Дузе, которая была, напротив, скромной и по современным меркам довольно интровертной дамой, чьи персонажи дышали простотой и понятными зрителю страстями.

Бернар бесило то, как естественно выглядели роли соперницы, а Дузе, в свою очередь, было невыносимо смотреть, как Бернар без особых угрызений совести отходила от текста или доводила своих персонажей до легкого гротеска.

Считается, что основной удар по их вынужденному перемирию был нанесен, когда любовник итальянки, драматург Габриэле Д’Аннунцио, предложил Бернар сыграть в своей пьесе. Дузе оборвала связи с драматургом, а их отношения с француженкой стали еще более напряженными.

Режиссером, продюсером и сценаристом выступит Майкл Сакси ("Клятва"), а сам проект, как обещается, станет сплитом таких самобытных картин, как "Амадей" Милоша Формана и "Фаворитка" Йоргоса Лантимоса.

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