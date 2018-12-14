УЕФА оштрафовал российские клубы по итогам матчей в еврокубках

Российские клубы получили штрафы по итогам матчей на групповом этапе Лиги чемпионов и Лиги Европы. Как сообщается на официальном сайте, наказаны "Спартак" и ЦСКА.

"Красно-белые" оштрафованы в общей сложности на 55 тысяч евро за два матча Лиги Европы - против "Рапида" и "Рейнджерс". В домашнем матче с австрийской командой на поле выбегали болельщики, кроме того, УЕФА применил санкции к москвичам за заблокированные лестничные проходы.

Что касается также домашней встречи с "рейнджерами", "Спартак" пострадал из-за того, что фанаты бросали на поле посторонние предметы и использовали пиротехнику. Кроме того, "красно-белые" нарушили дисциплинарный регламент, задержав начало матча. Блокировка лестничных проходов также вменяется клубу в вину.

Помимо "Спартака", не избежал наказания и ЦСКА, правда, сумма штрафа армейцев существенно меньше. Они будут вынуждены выплатить 13 тысяч евро за бросание фанатами на поле посторонних предметов в домашней игре с чешской "Викторией", а также за появление болельщиков на газоне.