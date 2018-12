Умерла певица и актриса Нэнси Уилсон

Американская джазовая, блюзовая и соул-певица и актриса Нэнси Уилсон скончалась в США в четверг на 82-м году жизни. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на директора исполнительницы Дебру Холл Леви.

Уилсон отошла в своем доме в Пайониртауне, Калифорния, после продолжительной болезни. Какой именно - не названо.

Нэнси Уилсон родилась в 1937 году в Огайо в семье рабочего и домохозяйки. С детства пела в церковном хоре, уже тогда решив стать профессиональной певицей.

Первая слава - композиция 1963 года Tell Me The Truth.

За карьеру Нэнси Уилсон записала более шести десятков альбомов (дебютный - в 59-м) и была трижды удостоена премией "Грэмми": за трек How Glad I Am в 1965 году, за альбомы R.S.V.P. (Rare Songs, Very Personal) и Turned to Blue в 2005-м и 2007-м соответственно.

Джазовый критик и исследователь Уилл Фридвальд в своей немаловажной книге A Biographical Guide to the Great Jazz and Pop Singers назвал Уилсон самой влиятельной вокалисткой в поп-музыке, джазе и блюзе "после того, как эти три жанра начали объединяться, вмещая и смешивая элементы друг друга".

Кроме того, Нэнси Уилсон снялась как актриса в двух десятках фильмов и сериалов, дебютировав в 1964-м с эпизодической роли в криминальной драме Дона Сигела "Убийцы". И далее: "Я шпион", "Шоу Косби", "Человек-метеор", "Голые братья".

Ранее сообщалось, что умерла "королева соула" Арета Франклин.