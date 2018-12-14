В Баку обсудили, как сделать Черноморский регион единым и процветающим

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на министерском совете Организации Черноморского экономического сотрудничества (ЧЭС) в Баку 14 декабря, предложил заключить меморандум о взаимопонимании между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и ЧЭС. По словам министра, это было бы очень полезно обеим сторонам. По большому счету, речь идет об одном из элементов единого экономического пространства без таможенных и торговых барьеров от Лиссабона до Владивостока - эту идею Лавров часто упоминает в связи с различными евразийскими проектами.

Меморандум о взаимопонимании - масштабное соглашение, которое позволит двум структурам развивать совместные проекты, в первую очередь, транспортные и логистические, а в перспективе - достичь интеграции.

"ЧЭС сегодня должна иметь возможность присоединяться к ЕАЭС, ШОС и другим масштабным проектам", - пояснил Лавров.

Правда, интеграция в данном случае - дело неопределенного будущего. Как рассказал "РГ" источник в российских дипломатических кругах, ЧЭС в настоящее время только начинает развиваться, причем в значительной степени - благодаря российским инициативам. Например, Москва стала пока что единственным спонсором, принявшим в 2016 году решение выделить 1 миллион долларов на техническое содействие Организации и развитие Черноморского банка развития и торговли в рамках Сотрудничества. При этом взаимодействие между многими участниками оставляет желать лучшего, а между некоторыми из них так и вовсе существуют конфликты.

ЧЭС была учреждена по инициативе РФ. На сегодня в составе организации 12 государств: Азербайджан, Албания, Армения, Болгария, Греция, Грузия, Молдавия, Россия, Румыния, Сербия, Турция, Украина. Плюс еще 14 стран и организаций являются наблюдателями и партнерами в отдельных переговорах.

Уже из перечня стран понятно, насколько сложно продвигать взаимодействие в такой организации.

В частности, Россия и Турция активно выступают за реализацию двух проектов, которые помогут наладить экономическое взаимодействие между всеми 12 государствами-участниками ЧЭС, способствуя развитию торговли. Речь идет о двух документах. Первый из них, предложенный российской стороной - создание "единого окна", упрощающего таможенные процедуры в ЧЭС. Второй, инициируемый Турцией - стратегия упрощения торговли. Как отметил Лавров, обращаясь к участникам встречи в Баку, "с принятием этих документов мы явно затянули".

Так, по словам дипломатического источника "РГ", проект "единого окна" не согласован из-за армяно-азербайджанского конфликта. Против выдвигаемых российской стороной проектов также постоянно выступает Украина, старающаяся экономическое по сути сотрудничество в ЧЭС перевести в политическую плоскость. При этом документы полностью согласованы и нуждаются только в принятии решений.

В целом же представители государств-членов ЧЭС, участвующие в переговорах, сходятся во мнении, что надо использовать удачные мировые наработки, чтобы развивать региональную торговлю. В частности, есть намерение воспользоваться для этого опытом Европейской экономической комиссии ООН.

В том числе это касается и двух транспортных проектов, которые уже не первый год обсуждаются на заседаниях ЧЭС всех уровней. Первый из них - это кольцевая дорога вокруг Черного моря, второй - развитие морских маршрутов грузовых и пассажирских перевозок.

Что касается кольцевой дороги, то ее участки существуют во многих странах, и речь, по сути, идет о том, чтобы привести дорогу к единому международному стандарту, обеспечив беспрепятственное перемещение больших объемов грузов. Однако политическое противодействие, как в случае с той же Украиной, пока что делает этот проект неясной перспективой.

Если говорить про морские перевозки, то сегодня они на Черном море недостаточно развиты, оборудование многих портов устарело. Для развития этого сегмента нужна кооперация между участниками. Она позволит, считают эксперты, в перспективе создать вокруг Черного моря мощные логистические узлы, которые вместе с кольцевой дорогой и снятием различных барьеров, что принесет выгоду всем участникам ЧЭС.