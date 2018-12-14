В Баку обсудили, как сделать Черноморский регион единым и процветающим

Новости

В Белгороде вышла книга о Ватутине на основе рассекреченных документов 16:11
В Северной Осетии заявили о закрытии завода "Электроцинк" 16:11
Вышел русский трейлер продолжения "Счастливого дня смерти" 16:10
Лукашенко рассказал, как сажал яблони и доил коров 16:10
Mazda отзывает в России 2810 автомобилей 16:05
В Дагестане задержали главу Бабаюртовского района 15:58
Появился трейлер хоррора "Птичий короб" с Малковичем, Буллок и Полсон 15:55
Домохозяйка из Москвы выиграла титул на "Миссис Вселенная" 15:54
Китай временно отменил повышение пошлин на импорт автомобилей из США 15:52
В Челябинске сдали в эксплуатацию первый дом для соцнайма 15:49
В Ижевске полицейский насмерть сбил велосипедиста 15:49
Появились видеоролики о работе над экранизацией "Ведьмака" 15:43
Москвичи в Новый год услышат поздравления президента в метро 15:34
Умер один из создателей программы "Время" Владимир Пролетов 15:33
В Саратовской области автобус сбил девочку на пешеходном переходе 15:31
В России предложили разрешить обжалование штрафов через интернет 15:30
В Египте раскопали огромную гробницу XVIII династии 15:30
Иностранные журналисты ответили на вопрос, чей Крым 15:27
В Пскове лжеприставы вывели миллионы со счетов инвалидов 15:24
В Кремле подтвердили дату встречи Путина и Лукашенко 15:21
Двух уральцев обвинили во взрыве самодельной бомбы во дворе дома 15:20
Гитарист Виктор Зинчук рассказал о своем состоянии после аварии 15:20
От рака умерла партнерша Клинта Иствуда Сондра Локк 15:08
Лукашенко рассказал об идеальном будущем для Беларуси 15:05
Корабли ЧФ уничтожили беспилотники в Черном море 15:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Стало известно, кто победит в воздушном бою Су-57 и F-35
Стало известно, кто победит в воздушном бою Су-57 и F-35
Болельщики выбрали лучших спортсменов года
Болельщики выбрали лучших спортсменов года
Лучшие фотографии зарубежных агентств 2018 года
Лучшие фотографии зарубежных агентств 2018 года
14.12.2018 14:35
Рубрика: Власть

В Баку обсудили, как сделать Черноморский регион единым и процветающим

Текст: Константин Волков (Баку)
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на министерском совете Организации Черноморского экономического сотрудничества (ЧЭС) в Баку 14 декабря, предложил заключить меморандум о взаимопонимании между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и ЧЭС. По словам министра, это было бы очень полезно обеим сторонам. По большому счету, речь идет об одном из элементов единого экономического пространства без таможенных и торговых барьеров от Лиссабона до Владивостока - эту идею Лавров часто упоминает в связи с различными евразийскими проектами.
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Меморандум о взаимопонимании - масштабное соглашение, которое позволит двум структурам развивать совместные проекты, в первую очередь, транспортные и логистические, а в перспективе - достичь интеграции.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Лавров: Ситуация в Черноморском регионе деградировала

"ЧЭС сегодня должна иметь возможность присоединяться к ЕАЭС, ШОС и другим масштабным проектам", - пояснил Лавров.

Правда, интеграция в данном случае - дело неопределенного будущего. Как рассказал "РГ" источник в российских дипломатических кругах, ЧЭС в настоящее время только начинает развиваться, причем в значительной степени - благодаря российским инициативам. Например, Москва стала пока что единственным спонсором, принявшим в 2016 году решение выделить 1 миллион долларов на техническое содействие Организации и развитие Черноморского банка развития и торговли в рамках Сотрудничества. При этом взаимодействие между многими участниками оставляет желать лучшего, а между некоторыми из них так и вовсе существуют конфликты.

ЧЭС была учреждена по инициативе РФ. На сегодня в составе организации 12 государств: Азербайджан, Албания, Армения, Болгария, Греция, Грузия, Молдавия, Россия, Румыния, Сербия, Турция, Украина. Плюс еще 14 стран и организаций являются наблюдателями и партнерами в отдельных переговорах.

Уже из перечня стран понятно, насколько сложно продвигать взаимодействие в такой организации.

В частности, Россия и Турция активно выступают за реализацию двух проектов, которые помогут наладить экономическое взаимодействие между всеми 12 государствами-участниками ЧЭС, способствуя развитию торговли. Речь идет о двух документах. Первый из них, предложенный российской стороной - создание "единого окна", упрощающего таможенные процедуры в ЧЭС. Второй, инициируемый Турцией - стратегия упрощения торговли. Как отметил Лавров, обращаясь к участникам встречи в Баку, "с принятием этих документов мы явно затянули".

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Евросоюз не стал вводить санкции против РФ за "керченский инцидент"

Так, по словам дипломатического источника "РГ", проект "единого окна" не согласован из-за армяно-азербайджанского конфликта. Против выдвигаемых российской стороной проектов также постоянно выступает Украина, старающаяся экономическое по сути сотрудничество в ЧЭС перевести в политическую плоскость. При этом документы полностью согласованы и нуждаются только в принятии решений.

В целом же представители государств-членов ЧЭС, участвующие в переговорах, сходятся во мнении, что надо использовать удачные мировые наработки, чтобы развивать региональную торговлю. В частности, есть намерение воспользоваться для этого опытом Европейской экономической комиссии ООН.

В том числе это касается и двух транспортных проектов, которые уже не первый год обсуждаются на заседаниях ЧЭС всех уровней. Первый из них - это кольцевая дорога вокруг Черного моря, второй - развитие морских маршрутов грузовых и пассажирских перевозок.

Косачев: Встречи мировых лидеров должны проходить на равных

Что касается кольцевой дороги, то ее участки существуют во многих странах, и речь, по сути, идет о том, чтобы привести дорогу к единому международному стандарту, обеспечив беспрепятственное перемещение больших объемов грузов. Однако политическое противодействие, как в случае с той же Украиной, пока что делает этот проект неясной перспективой.

Если говорить про морские перевозки, то сегодня они на Черном море недостаточно развиты, оборудование многих портов устарело. Для развития этого сегмента нужна кооперация между участниками. Она позволит, считают эксперты, в перспективе создать вокруг Черного моря мощные логистические узлы, которые вместе с кольцевой дорогой и снятием различных барьеров, что принесет выгоду всем участникам ЧЭС.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Азербайджан Правительство МИД
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ЦБ отозвал лицензию у московского банка с украинскими корнями
В Кремле заявили о необоснованности обвинений в адрес Бутиной
Евро опустился ниже 75 рублей на фоне решения ЦБ по ставке
В "Яндексе" объяснили ошибку с появлением "даты смерти" Петра Порошенко
Начальника Свердловской железной дороги обвинили во взятке