В годовщину восстания декабристов представили трейлер фильма "Союз спасения"

Премьеру первого трейлера картины "Союз спасения", посвященной восстанию декабристов, представили очень продуманно.

Во-первых, трейлер появляется в день окончания основных съемок. Во-вторых, за год до премьеры фильма (прокат намечен на 26 декабря 2019 года). В -третьих - как раз в годовщину восстания декабристов (по старому стилю - 14 декабря). И в четвертых - как сейчас модно, и именно такой метод оправдывает себя - в социальной сети.

Первый канал не впервые сотрудничает с социальной сетью "Одноклассники", и вот вновь они выступили вместе - представляют трейлер нового потенциального блокбастера, который эксклюзивно появился в группе Первого канала в ОК.

"Впервые миллионы интернет-пользователей могут увидеть кадры фильма, который станет одним из главных событий российского кино в 2019 году", - говорится в релизе. Смотреть трейлер можно на любых устройствах: в десктопной и мобильной версиях соцсети, приложениях ОК на iOS и Android и на большом экране в приложении "ОК Видео" на Smart TV и Android TV.

Напомним, что режиссер фильма - Андрей Кравчук. Авторы сценария: Никита Высоцкий, Олег Маловичко. Главных исторических героев в "Союзе спасения" сыграют: Сергей Муравьев-Апостол - Леонид Бичевин, Князь Сергей Трубецкой - Максим Матвеев, Павел Пестель - Павел Прилучный, Михаил Бестужев-Рюмин - Иван Янковский, Кондратий Рылеев - Антон Шагин, Граф Милорадович - Александр Домогаров, Николай I - Иван Колесников, Александр I - Виталий Кищенко, Сенатор Николай Мордвинов - Сергей Колтаков, Генерал Александр Бенкендорф - Александр Лазарев, Михаил Бестужев - Кирилл Зайцев, Князь Алексей Щербатов - Алексей Гуськов, Полковник Густав Гебель - Владислав Ветров, Генерал Алексей Орлов - Александр Устюгов, Гренадёр Баранов - Игорь Петренко.

"Давайте честно - на вопрос, что вы знаете о декабристах, обычно получаешь такой набор: Сенатская площадь, убили какого-то генерала; кажется, Рылеев - какой-то поэт, правда, не читал; да здравствует Конституция, звезда пленительного счастья, не обещайте деве юной, кого-то там повесили, Пестель, разбудили Герцена, во глубине сибирских руд, жены декабристов, в общем, всех сослали на каторгу, кажется, на всю жизнь. Таким образом, если вы не закончили истфак, этот винегрет навсегда застыл у вас в голове. В какой-то момент стало даже обидно. На вопрос, какова была основная цель заговора, большинство знакомых отвечают "освобождение крестьянства", а на вопрос, сколько народу погибло на Сенатской площади, самые продвинутые говорят, что только генерал Милорадович. Это одно из ключевых событий в русской истории XIX века, да и в русской истории вообще, о котором подавляющее большинство соотечественников просто ничего не знает. А то, что это будет динамично, драматично и захватывающе, нам гарантирует лучший отечественный сценарист - российская история. А в истории все подчиняется неподвластным нашему пониманию циклам. Которые с тяжестью и бескомпромиссностью мельничных жерновов в каждый следующий век проворачивают одни и те же истории. А кони все скачут и скачут, а избы горят и горят", - говорит продюсер картины Константин Эрнст.

"Контент на тему российской истории - это то, что всегда вызывает самые бурные обсуждения. И конечно, в "Одноклассниках" он тоже пользуется большой популярностью. Восстание декабристов - одно из важнейших событий в нашей истории, поэтому мы уверены, что пользователи ОК не только посмотрят трейлер, но и будут активно обсуждать его с друзьями и другими пользователям, делиться им в ленте новостей. Мы рады продолжить наш курс на развитие профессионального контента в ОК вместе с Первым каналом и одним из главных кинособытий следующего года", - слова Марины Красновой, директора по продуктам "Видео", "Лента" и OK Live социальной сети "Одноклассники".