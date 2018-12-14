В Госдуму внесен законопроект о защите Рунета

Законопроект об обеспечении автономной работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры поступил на рассмотрение Госдумы.

Документ подготовлен главой комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишас, его первым заместителем Людмилой Боковой и депутатом Госдумы Андреем Луговым.

В пояснительной записке к документу отмечается, что в сентябре 2018 года подписана стратегия национальной кибербезопасности США. В ней Россия обвиняется в совершении кибератак, также упоминается о наказании. В связи с этим авторы документа считают необходимым предусмотреть защитные меры для российского сегмента интернета.

Законопроект предусматривает создание инфраструктуры, позволяющей обеспечить работоспособность интернета в России.