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Рубрика: Digital

В Госдуму внесен законопроект о защите Рунета

Текст: Ирина Жандарова
Законопроект об обеспечении автономной работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры поступил на рассмотрение Госдумы.
Фото: depositphotos Фото: depositphotos
Фото: depositphotos

Документ подготовлен главой комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишас, его первым заместителем Людмилой Боковой и депутатом Госдумы Андреем Луговым.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Контроль за онлайн-агрегаторами платежей может усилиться

В пояснительной записке к документу отмечается, что в сентябре 2018 года подписана стратегия национальной кибербезопасности США. В ней Россия обвиняется в совершении кибератак, также упоминается о наказании. В связи с этим авторы документа считают необходимым предусмотреть защитные меры для российского сегмента интернета.

Законопроект предусматривает создание инфраструктуры, позволяющей обеспечить работоспособность интернета в России.

Digital Интернет Законодательная власть Госдума Законопроекты и комментарии Хакерские атаки
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