В Израиле начались протесты "желтых жилетов"

Протесты, аналогичные тем, что проходят последние недели во Франции под знаком "желтых жилетов", сегодня начались в Израиле. Несколько сотен демонстрантов вышли на улицы Тель-Авива и Иерусалима в знак несогласия с повышением цен на товары и услуги первой необходимости.

Как передает "Интерфакс" со ссылкой на организаторов акций, люди выступают против роста тарифов на электроэнергию и воду, которая в стране, как известно, является дефицитным ресурсом (около трети питьевой воды производится из морской на опреснительных заводах), а также цен на определенные продукты питания. Пока оценить масштабы недовольства трудно. Между тем люди в желтых светоотражающих жилетах недавно выходили на улицы в некоторых европейских странах - Голландии, Бельгии, Греции, а также в Великобритании. А в Египте их и вовсе изъяли из продажи для "профилактики" протестных настроений.