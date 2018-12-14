В Канаде неизвестные разослали письма с угрозами

В разных точках Канады полиция проверяет электронные сообщения с угрозами. В Торонто в четверг пришлось эвакуировать всех пассажиров со станции метро "Кинг", расположенной в самом центре мегаполиса.

После аналогичного сообщения проводится проверка и в аэропорту Калгари, пишет ТАСС, ссылаясь на телеканал Global News. Эвакуировать пассажиров и персонал не стали, однако правоохранительные органы усилили меры безопасности.

Отмечается, что электронные письма с различными угрозами получил еще ряд коммерческих организаций в Калгари, Виннипеге, Монреале и Оттаве. По поводу этой ситуации управление национальной полиции Канады пока комментариев не дает.