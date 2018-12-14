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14.12.2018 14:19
Рубрика: Власть

В Кремле дали оценку просьбам глав регионов о допфинансировании

Текст: Кира Латухина

Региональным лидерам всегда не хватает средств на проекты, и в Кремле это понимают. Впрочем, это вопрос все же правительственный.

Фото: Depositphotos.com
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"Главы регионов, особенно общаясь с главой государства, очень часто поднимают вопросы о необходимости увеличения финансирования тех или иных проектов по линии бюджета на территории их субъектов", - сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "То же самое происходит и с Чеченской республикой", - добавил он.

"Поэтому это нормальный вопрос развития. Всегда не хватает денег", - подытожил представитель Кремля. При этом сначала он объяснил, что эти вопросы все же - прерогатива правительства и спрашивать нужно там.

Напомним, что в эфире канала "Россия 24" глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что можно было бы сделать больше для развития республики, но федеральный центр секвестировал финансирование соответствующей ФЦП.

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