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14.12.2018 06:54
Рубрика: В мире

В МИД Южной Кореи появится отдельный департамент Китая

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Министерство иностранных дел Республики Корея намерено внести изменения в организационную структуру ведомства, создав отдельный департамент, который будет заниматься лишь проблемами отношений с Китаем. Это отражает рост важности КНР для Южной Кореи, в МИД которой до сих пор только США имела "свой персональный" департамент.

Фото: Олег Кирьянов/ РГ
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Как пишет издание Korea Times, которое ссылается на источники во внешнеполитическом ведомстве страны, новый китайский департамент будет заниматься всем спектром вопросов, связанных с КНР - от военно-политических до чисто торговых.

Если говорить более детально, то организационную схему МИД РК собираются изменить следующим образом. Сейчас за китайское направление отвечает Департамент Северо-Восточной Азии МИД РК. В этот департамент входят три отдела - японский, китайский и монгольский. После реорганизации появится отдельный Департамент Китая.

Отдел Японии будет переподподчинен другому департаменту, где будут также отделы Индии и Австралии. Отдел Монголии уйдет в другую структурную единицу.

Таким образом, как отмечает Korea Times, департамент Китая станет вторым в МИД РК, где подобного рода подразделение будет заниматься связями с одной страной. До сих пор подобное внимание южнокорейские дипломаты уделяли лишь США.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Новая схема МИД РК будет отражать растущую важность для Сеула Китая. Кроме того, в рамках реорганизации планируется усилить и важность стран Юго-Восточной Азии, на которые направлена "новая южная политика" президента РК Мун Чжэ Ина.

В настоящий момент МИД РК собирается доработать план реорганизации, согласовать детали финансирования с министерством финансов, после чего предложение будет передано на утверждение кабинету министров.

В мире Восточная Азия Южная Корея В мире Восточная Азия Китай
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