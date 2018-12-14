В МИД Южной Кореи появится отдельный департамент Китая

Министерство иностранных дел Республики Корея намерено внести изменения в организационную структуру ведомства, создав отдельный департамент, который будет заниматься лишь проблемами отношений с Китаем. Это отражает рост важности КНР для Южной Кореи, в МИД которой до сих пор только США имела "свой персональный" департамент.

Как пишет издание Korea Times, которое ссылается на источники во внешнеполитическом ведомстве страны, новый китайский департамент будет заниматься всем спектром вопросов, связанных с КНР - от военно-политических до чисто торговых.

Если говорить более детально, то организационную схему МИД РК собираются изменить следующим образом. Сейчас за китайское направление отвечает Департамент Северо-Восточной Азии МИД РК. В этот департамент входят три отдела - японский, китайский и монгольский. После реорганизации появится отдельный Департамент Китая.

Отдел Японии будет переподподчинен другому департаменту, где будут также отделы Индии и Австралии. Отдел Монголии уйдет в другую структурную единицу.

Таким образом, как отмечает Korea Times, департамент Китая станет вторым в МИД РК, где подобного рода подразделение будет заниматься связями с одной страной. До сих пор подобное внимание южнокорейские дипломаты уделяли лишь США.

Новая схема МИД РК будет отражать растущую важность для Сеула Китая. Кроме того, в рамках реорганизации планируется усилить и важность стран Юго-Восточной Азии, на которые направлена "новая южная политика" президента РК Мун Чжэ Ина.

В настоящий момент МИД РК собирается доработать план реорганизации, согласовать детали финансирования с министерством финансов, после чего предложение будет передано на утверждение кабинету министров.