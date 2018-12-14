Церемонию награждения победителей 24-го Всероссийского конкурса журналистов "Золотой Гонг-2018" в медиацентре "РГ" открывал патриарх отечественной журналистики Ясен Засурский.

- Я рад, что "Российская газета" продолжает новации, - сказал президент факультета журналистики МГУ и председатель жюри "Золотого Гонга" Ясен Засурский, - и эти новации показывают, что интерес читателя к газетам растет вопреки всему.

"Золотой Гонг" в 2018 году собрал сотни журналистов региональных СМИ. Больше всего заявок на конкурс пришло из Воронежской, Ростовской, Липецкой, Московской, Новосибирской областей, Удмуртии, Татарстана и Башкирии.

- Чтение работ нас убедило в том, что "Гонг" - одно из немногих профессиональных состязаний, - говорит исполнительный директор Альянса руководителей региональных СМИ России Софья Дубинская, - где в чести высокий профессионализм, обостренная гражданственность и, если хотите, болезнь журналистикой, которая не лечится.

Среди обладателей "Гонга" - Татьяна Снегирева из "Известий Удмуртии" и Александр Донцов из газеты "Авангард" (Челябинская область). Снегирева в номинации "Лучший материал о проблемах культуры" победила с циклом публикаций о бесермянах - малочисленном коренном народе Удмуртии, а Донцов стал первым в номинации "Лучший репортаж о социальных проблемах". Они оба приглашены на стажировку в гуманитарный блок "РГ".

"Человеком-легендой" назвал Ясен Засурский Веру Южанскую из Ростова-на-Дону. Этого эпитета она удостоена за смелость и победу в номинации "Лучший материал года о разоблачении коррупции".

- Это не моя личная победа, - считает главный редактор газеты "Наше время" (Ростов-на-Дону) Вера Южнаская. - Это победа всей нашей газетной команды, которая на семь лет посадила в тюрьму чиновника из Волгодонска, годами обворовывавшего сирот из детских домов.

Южанскую поддержал другой обладатель "Гонга" - глава ИД "Северная неделя" (Северодвинск, Архангельская область) Вячеслав Белоусов. Он заметил, что благодаря мужеству современных расследователей-журналистов и просто профессионалов, которые сохраняют у людей тягу к чтению, прогноз о том, что газеты скорого уйдут в интернет "поспешен, а как, по-моему, так и несбыточен".

- Рано отправлять нас в небытие, - поддержал коллегу обладатель звания "Редактор года", главный редактор ИД "Каспий" (Астрахань) Алексей Нечаев. - Есть и другой прогноз, о том, что насытившись лайками и интернет-мусором, люди возвращаются к газетам.

И, наконец, в престижной номинации "Газета года" или самая читаемая газета победила газета "Золотой рог" (Владивосток, Приморский край). Также организаторы конкурса "Золотой Гонг" вручили специальный приз "За лучшее освещение работы районных СМИ в федеральном издании" обозревателю "Российской газеты" Юрию Снегиреву. Особая номинация "РГ" - "За нестандартность и креативность в контент-партнерстве с "Российской газетой" была вручена "Областной Рязанской газете".

Партнеры конкурса - "Почта России" и Межрегиональное агентство подписки (МАП). Финансовая поддержка - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям.

Искренне благодарим:

ведущих церемонии "Золотой Гонг - 2018" Надежду Кузьминскую, главного редактора газеты "Красный Север" г. Вологда и Дениса Баландина актера РАМТа, постановочную группу церемонии награждения - режиссера Наталью Шумилкину, помощников режиссера Елизавету Кухарешину и Сергея Ширяева, шоу группу "The Secret Crew" и ее руководителя Власа Владимирова, певицу, самый высокий голос в мире - рекорд Гиннеса Светлану Феодулову, вокально - инструментальный дуэт "Santa-Barbara" - Анна Сафонова - вокал, Евгения Андрейкина - саксофон, флористическую компанию "Skazka by Nata" и флориста Наталью Семенову.

Победители и номинации:

- "Лучшее специализированное издание для детей и юношества" - Молодежная газета "Темп", главный редактор К.В. Малеваный, г. Невинномысск, Ставропольский край

- "Результативность публикации - материал, вызвавший конкретные действия ответственных лиц" - С.И. Банных, еженедельник "Регион. Вести" ИД "Липецкая газета", г. Липецк

- "Лучший материал года о проблемах культуры" - Т.А. Снегирева, газета "Известия Удмуртской Республики", г. Ижевск, Удмуртская Республика

- "Лучший материал года о социальных проблемах (материалы о социальной защите населения, деятельности социальных учреждений" - Газета "Авангард", главный редактор А.Г. Донцов, Катав-Ивановский район, Челябинская область

- "Лучший материал года о разоблачении коррупции" - Газета "Наше время", директор-главный редактор В.Н. Южанская, г. Ростов-на-Дону

- "За укрепление взаимодействия органов власти и СМИ" - Газета "Эхо", главный редактор О.В.Вострикова, пгт. Промышленная, Кемеровская область

- "Новая жизнь старой газеты" - Издательский дом "Северная неделя", глава издательского дома В.В. Белоусов, г. Северодвинск, Архангельская область

- "За профессиональную и этичную подачу рекламы" - Газета "К Вашим услугам", "Издательский дом Перегудова", генеральный директор Г.Ю. Перегудов, г. Шахты, Ростовская область

- "Журналистский дебют года" - Д.Ю. Вербицкая, ООО "Бизнес-пресс", г. Воронеж

- "Акция года" - Газета "Моя Околица", главный редактор Е.Ю. Каминская, г. Краснодар

- "Интернет-издание года" - "ВашГород.ру", главный редактор М.А. Капустников, г. Новокузнецк, Кемеровская область

- "Редактор года" - А.Н. Нечаев, генеральный директор Издательского дома "Каспий", г. Астрахань

- "Газета года - региональная" - Газета "Золотой Рог", генеральный директор А.Н. Пушкарёв, г. Владивосток, Приморский край

- Спецноминация Департамента информации и печати МИД РФ. Проект "Рядом с Министром" - Д.П. Полянин, главный редактор "Областной газеты", г. Екатеринбург, Свердловская область

- Спецноминация "Российской газеты" - За нестандартность и креативность в контент-партнерстве с "Российской газетой" - Н.С. Кириллов, главный редактор издания "Областная Рязанская газета"

- Спецноминация "За вклад в работу по оптимизации взаимодействия "Почты России" и региональных издателей" - О.В. Корчиганов, газета "Известия Мордовии", г. Саранск, Республика Мордовия

- Спецноминация Межрегионального агентства подписки (МАП) "Популярность у подписчиков" - ИД "Северная неделя", В.В. Белоусов - глава ИД, г. Северодвинск, Архангельская область

- Спецноминация "Альянса руководителей региональных СМИ России", проект АРС-ПРЕСС "Узнаем Россию вместе!"

• Н.В. Васильева - директор-главный редактор газеты "Серп и молот", г. Клин, Московская область "За организацию медиатура в городской округ Клин в рамках проекта АРС-ПРЕСС "Узнаем Россию вместе!".

• Е.К. Воронина - директор Государственного историко-художественного и литературного Музея-заповедника "Абрамцево", c. Абрамцево, Сергиево-Посадский район, Московской области "За организацию медиатура и Всероссийского конкурса журналистов "Абрамцево в сердце моем".

• Д.Г. Дик - директор ООО "ПРЕМЬЕР’С КОММУНИКАЦИИ", г. Сыктывкар, Республика Коми и А.А. Манюк, заместитель директора по развитию ООО "ПРЕМЬЕР’С КОММУНИКАЦИИ" г. Сыктывкар, Республика Коми "За организацию пресс-тура в город Сыктывкар на АО "Монди СЛПК".

• Спецноминация "Альянса руководителей региональных СМИ России" "За лучшее освещение работы районных СМИ в федеральном издании" - Ю.И. Снегиреву, обозревателю "Российской газеты", г. Москва.