В Роскачестве рассказали, как выбрать шампанское к Новому году

Эксперты Роскачества подробно рассказали, как выбрать лучшее игристое вино и не перепутать его с винным напитком. Как отмечают специалисты, первым делом надо читать этикетку, поскольку на прилавках российских магазинов увеличивается доля "игристых винных напитков" с красивыми "иностранными" названиями, похожими на название итальянских винных торговых марок.

Пахнуть такой напиток может и персиком, и клубникой, и любыми другими ягодами и фруктами. Но к настоящему игристому вину такие напитки отношения не имеют. Их содержимое, как правило - это виноматериал (до 50 процентов), ароматизаторы, вода, красители и искусственная газация.

Такой напиток можно приготовить дома, добавив в сок, например, воды, алкоголя и заправив эту смесь газами из бытового сифона. Цена такого напитка более, чем доступна - до 150 рублей за бутылку.

Чтобы не купить сомнительную "шипучку" вместо шампанского, изучите маркировку. Если на этикетке нет надписи "российское шампанское" или "игристое вино" - переверните бутылку и наверняка найдете надпись "винный напиток газированный".

Второе: надо понимать, что цена на игристые вина из отечественного винограда может начинаться от 300 рублей за бутылку. На распродажах их могут продавать и по 200 рублей. Чтобы убедиться, что "игристое" сделано из отечественного винограда, ищите на этикетке маркировку "вино защищенного географического указания" или "вино защищенного наименования места происхождения".

Кстати, такая надпись может быть и на акцизной марке.

Игристое вино классифицируется по цвету, степени "игристости" и уровню сахара. Оно бывает белое, розовое и красное, по содержания сахара изменяется от совершенно сухого (экстра-брют) до сладкого. Но качество не зависит от цвета или сахара, если речь идет о настоящем вине. Эти характеристики важны только для потребителей - в зависимости от их вкусов.

Температура подачи игристых вин колеблется в диапазоне шесть - девять градусов. Если вино дорогое коллекционное - температура может приблизиться к 10 градусам. Такая температура позволяет раскрыться аромату. Если на столе недорогое вино с остаточным сахаром - его лучше пить ледяным.

Для поддержания правильной температуры шампанского его лучше поставить в ведерко со льдом и холодной водой. Все подробности о выборе игристого вина можно прочитать на сайте Роскачества.