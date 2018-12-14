В России изменился порядок проведения ЕГЭ

Главная "новинка" - в ЕГЭ по математике. Выпускники 2019 года не смогут сдавать сразу и базовый, и профильный экзамен, как это было раньше: теперь им придется выбрать что-то одно. Зачем это нужно? Предполагается, что те выпускники, которые выбирают профильную математику, легко справятся и с базовым уровнем. И наоборот: тем, кто выбрал "базу", "профиль" может показаться слишком сложным.

Что делать, если все-таки переоценил свои силы? Предусмотрено и это:

- В случае получения неудовлетворительного результата на ЕГЭ по математике, можно изменить выбранный ранее уровень ЕГЭ для повторной сдачи в резервные сроки. Также предусмотрено, что выпускники прошлых лет, имеющие аттестат, не могут быть участниками ЕГЭ по математике базового уровня, - сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

Как правило, базовая и профильная математика проходят в разные дни. Многие выпускники прошлых лет выбирали сразу оба варианта. Например, в ходе последней "волны" экзаменов так поступили около 300 тысяч человек - это почти половина от всех учеников, сдающих ЕГЭ.

Что еще нового появилось в ЕГЭ? Официально выпускникам 2019 года теперь доступны по выбору не четыре языка, а пять: к английскому, французскому, немецкому и испанскому добавился китайский.

Также новым порядком предусмотрена возможность проведения ЕГЭ по информатике в компьютерной форме (сейчас этот экзамен проводится с использованием бумажных бланков). Правда, пока идет лишь апробация новой технологии: массово ЕГЭ по информатике на компьютерах школьники начнут сдавать только через пару лет.

- Мы активно разрабатываем компьютерный ЕГЭ по информатике. Значительную часть экзамена составляют задания по программированию, поэтому их выполнение на компьютере вполне естественно, - говорит руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов. - Это открывает возможности автоматизированной проверки ответов, в том числе тестирования написанных участниками экзамена программ.

И еще несколько важных изменений: выпускники прошлых лет при подаче заявления на участие в ЕГЭ теперь смогут предоставить заверенную копию аттестата, а не оригинал.

Выпускники Республики Крым и Севастополя будут проходить итоговую аттестацию в общем порядке - то есть, сдавать ЕГЭ им придется обязательно.

У девятиклассников - тоже много интересного. Главное нововведение для них - итоговое собеседование по русскому языку, которое является допуском ко всем остальным экзаменам. Проводиться оно будет во вторую среду февраля и оцениваться как "зачет"/"незачет". Дополнительные сроки для тех, кто провалил испытание, тоже предусмотрены: вторая рабочая среда марта и первый рабочий понедельник мая.

- Всего четыре задания, каждое со своей изюминкой. Первое - чтение вслух. Тексты подбираются так, чтобы выявить владение орфоэпическими нормами, ударениями и интонационными выделениями, - рассказала ранее в интервью РИА Новости директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова. - Второе задание - пересказ. Разработчики придумали интересный подход, когда цитату, которая касается содержания текста, нужно "вплести" в свой пересказ.Третье задание - монологическое высказывание. На усмотрение ученика это может быть описание, рассуждение или повествование. Если он выбирает описание, ему будет показана фотография; если рассуждение - будет задан некий опорный вопрос ("нужно ли…"); для повествования будет предложено о чем-то рассказать с опорой на наглядный материал. Последнее задание - участие в диалоге. На проверку выносится умение поддерживать диалог, отвечать на поставленный вопрос, формулировать понятные тезисы, доносить до собеседника коммуникативную задачу.

Согласно новым порядкам, теперь четко разделены сроки проведения ГИА - досрочный, основной и дополнительный (сентябрьский) периоды. В каждом из периодов есть резервные сроки. При подаче заявления участник экзамена также должен обязательно указать сроки участия. Подавать заявлении на пересдачу экзаменов в сентябре придется за две недели до их начала.

Все эти изменения для выпускников утверждены совместными приказами Министерства просвещения и Рособрнадзора и зарегистрированы на днях в Минюсте.

- Детальное нормативное закрепление, в том числе, нацелено на повышение комфорта для учащихся. Все процедуры регламентированы, прописаны возможности для пересдачи и резервные сроки, - сообщает пресс-служба министерства просвещения.