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В Россию пришел четырехсимочный телефон за 1290 рублей

14.12.2018,  
17:58
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: INOI Фото: INOI
Фото: INOI

Российский бренд INOI представил новую модель кнопочной "звонилки" под названием INOI 244 Quatro. Его главная особенность - поддержка одновременно четырех SIM-карт.

INOI 244 Quatro. Фото: INOI

До недавнего времени на отечественном рынке, как свидетельствуют данные "Яндекс.Маркета", присутствовал только один четырехсимочный аппарат - BQ BQ-2412 Quattro. Его стоимость составляет 1440 рублей, новый аппарат продается несколько дешевле - за 1290 рублей.

Устройство оснащено 2,4-дюймовым экраном, встроенной камерой на 0,3 мегапикселя, FM-приемником, встроенной памятью на 30 мегабайт, а также слотом для карт памяти. Для подзарядки используется порт Micro-USB. Работа с мобильным интернетом не поддерживается.

Смартфон "Яндекс.Телефон" поступил в продажу в России. Цена

Стоимость двухсимочных "звонилок" в России начинается от 400 рублей. Самую дорогую модель, защищенный от воды и ударов RugGear RG150 Traveller, можно купить за 8,5 тысячи рублей.

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