В США инкассаторы рассыпали деньги на шоссе и спровоцировали ряд ДТП

RAINING MONEY: Many drivers stopped their vehicles on Route 3 in New Jersey during their morning commute to collect cash that had apparently spilled out of an armored truck, causing "multiple" car accidents, according to police. https://t.co/VZCSS6XZJt pic.twitter.com/K57uvWXzG3 — ABC News (@ABC) 13 декабря 2018 г.

В штате Нью-Джерси инкассаторская машина рассыпала на шоссе сотни денежных купюр. Это необычное происшествие спровоцировало многочисленные аварии.

По данным полицейского управления округа Восточный Рутерфорд, ДТП происходили из-за того, что водители останавливались, пытаясь собрать деньги. Также были зафиксированы значительные пробки, пишет РИА Новости.

Очевидцы сообщают, что денег было рассыпано немало, "и пятерки, и двадцатки, все есть". Сейчас полиция расследует инцидент и устанавливает, каким образом купюры оказались на шоссе.