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14.12.2018 02:20
Рубрика: Власть

В ВКС рассказали об активности самолетов-разведчиков у границ РФ

Более 980 тысяч иностранных воздушных объектов обнаружили у границ России и сопроводили в 2018-м году дежурные боевые расчеты радиотехнических войск ВКС РФ.

Фото: Антон Балашов/РИА Новости
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Такие данные сообщил начальник радиотехнических войск Воздушно-космических сил России генерал-майор Андрей Кобан в интервью газете "Красная звезда".

Он уточнил, что из всех обнаруженных летательных объектов, около трех тысяч - это боевые иностранные самолеты, в том числе более тысячи самолетов-разведчиков. За год дежурные силы свыше четырех тысяч раз приводились в готовность №1.

Кобан также отметил повышенную активность воздушного движения. Ежесуточно дежурные боевые расчеты обнаруживают и сопровождают более пяти тысяч воздушных объектов. Половина из них - это зарубежные самолеты.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Воздушно-космические силы (ВКС)
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