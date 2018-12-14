Василевский и Панарин вошли в тройку звезд дня НХЛ

В Национальной хоккейной лиге состоялись очередные матчи регулярного чемпионата. "Тампа" на своем льду победила "Торонто" 4:1, главными героями в составе хозяев стали нападающий Никита Кучеров и вратарь Андрей Василевский.

Первой звездой дня стал именно Василевский, отразивший невероятные 48 бросков. Более того, в одном из эпизодов он сделал то, что заокеанские комментаторы моментально окрестили "сейвом года". После броска Патрика Марло Андрей умудрился пяткой выбить шайбу с линии ворот.

Для самого Василевского крайне важно было хорошо выступить в этом матче - он некоторое время не играл из-за травмы. Андрей признался, что это был крайне тяжелый период для него.

"Последние две недели были, наверное, худшими в моей жизни, когда я был вынужден со стороны смотреть, как парни наслаждаются игрой. Но я понимал, что надо проявить терпение и вылечиться полностью. Когда врач сказал, что я могу играть, я был невероятно счастлив, - сказал Василевский. - Сегодня для меня главным было пережить первый период, после все было хорошо".

Российский голкипер в этой игре установил личный рекорд по количеству сейвов - ранее ему не удавалось отразить более 46 бросков за игру. Кроме того, он повторил клубный рекорд - в январе 2014 года 48 бросков парировал Бен Бишоп.

Что же касается Кучерова, то он в игре с "Торонто" набрал два очка - он заработал ассистентский балл, а также забросил шайбу, которая оказалась победной. Благодаря этому результату Никита догнал форварда "Колорадо" Натана Маккиннона, набрав 47 очков (13+34) и выйдя на второе место в гонке бомбардиров лиги.

Среди других матчей минувшего игрового дня стоит отметить домашнюю победу "Коламбуса" над "Лос-Анджелесом" 4:1. Победу хозяевам принесли также удачные действия россиян. Вратарь Сергей Бобровский отразил 29 бросков, а нападающий Артемий Панарин оформил дубль и был признан первой звездой матча.

Достижения российских хоккеистов лига оценила по достоинству. Как сообщается на официальном сайте НХЛ, первой звездой дня был признан Василевский, а третьей звездой стал Панарин.