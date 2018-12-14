Владимир Сальников: Новый турнир для звезд подогреет интерес к плаванию

Международная федерация плавания (ФИНА) в 2019 году организует новый международный турнир для топ-пловцов - олимпийских чемпионов, чемпионов и рекордсменов мира, лидеров мирового рейтинга.

Соревнования Champions Swim Series намерены проводить в период с марта по май. Они будут состоять из трех этапов, каждый из которых продлится три дня.

Заплывы проведут в 50-метровом бассейне. Розыгрыш медалей начнется с финала, где на старт выйдут четыре сильнейших спортсмена в ключевых индивидуальных дисциплинах олимпийской программы.

Участников разделят на команды, например, по региональному принципу. В состав команды войдут 12 мужчин и 12 женщин.

Общий призовой фонд турнира составит 3,9 миллиона долларов.

Четырехкратный олимпийский чемпион, президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников, который присутствовал на Бюро ФИНА, где был одобрен новый проект, рассказал подробности.

Владимир Сальников: Был представлен проект соревнований, который заполнит вакуум в международном календаре. Чемпионаты мира проходят либо в июле - августе, либо в декабре. Также есть этапы Кубка мира, которые проходят осенью. Образовавшееся "окно" должно быть заполонено, чтобы интерес к плаванию не ослабевал. Впервые это предложение - создать турнир для звезд - обсуждалось еще в 2008 году. Предполагается, что у соревнований будет новый формат и солидный призовой фонд - почти 4 миллиона долларов.

В обозначенный период проходят национальные отборочные соревнования. Могут ли возникнуть проблемы?



Владимир Сальников: Если проект будет воплощаться, а он должен воплощаться, придется серьезно подумать над национальным календарем. Есть ряд вопросов, но я думаю, они решаемы.

Будет ли России претендовать на проведение Champions Swim Series?



Владимир Сальников: Турнир будет состоять из трех этапов: азиатского, европейского, американского. Сейчас будут сформулированы условия и требования к организаторам. Проведен конкурс. Почему бы и нам не поучаствовать?!

Недавно ФИНА не признала статус соревновании в Турине, которые собирались провести под эгидой International Swimming League. ВФП поддержала это решение. Всех спортсменов предупредили, что в случае участия они могут и двухлетнюю дисквалификацию получить. В итоге соревнования были отменены. Обсуждалась ли эта тема на Бюро?



Владимир Сальников: И президент ФИНА Хулио Маглионе, и исполнительный директор Корнель Маркулеску еще раз выразили свою обеспокоенность по поводу угрозы, таящейся в возникновении других организаций, которые ставят пред собой те же задачи, что и ФИНА. Комитет спортсменов будет дополнительно общаться со спортсменами из разных федераций, чтобы еще раз донести позицию ФИНА.

Перейдем к официальным соревнованиям. Казань выразила желание принять ЧМ по плаванию на короткой воде в 2022 или 2024 году. Как к этому отнеслись?



Владимир Сальников: Пока заявка носит предварительный характер. Но, учитывая опыт Казани в проведении крупных турниров, в том числе летнего ЧМ-2015, она была в праве включиться в борьбу. Ну а ближайшие соревнования - это ЧМ по водным видам спорта 2019 и 2021 годов, которые пройдут корейском Кванджу и японской Фукуоке. Города провели свои презентации. То, что я увидел, впечатляет. Соревнования пройдут на высоком уровне.

Антидопинг

Владимир Сальников также затронул тему борьбы с допингом.

- Были рассмотрены многочисленные вопросы, связанные с работой комитетов и комиссий ФИНА, которые представили свои предложения для дальнейшего рассмотрения на Бюро. Я как ответственный за комиссию тренеров могу сказать, что всех беспокоит вопрос противоборства допингу. И мы готовы действовать в этом направлении. Было озвучено предложение о внесении всех тренеров, врачей и другого технического персонала, которые могут быть причастны к распространению допинга, в некий черный список, который бы дал гарантию, что эти люди на соревнования больше не попадут.