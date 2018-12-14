Врачи рассказали, как отлепить язык от металлических качелей

Примерзший к металлическим предметам язык ни в коем случае нельзя отлеплять силой или с помощью зажигалки. Лучше полить его водой или согреть дыханием. Такую рекомендацию врача общей практики московской поликлиники №109 Екатерины Ивановой распространило агентство "Москва".

Чаще всего язык прилипает к качелям или другим металлическим поверхностям у детей - они более любопытны. Если язык примерз, врач рекомендует в первую очередь успокоить ребенка и не ругать его, чтобы он не волновался. Язык можно полить водой, причем не обязательно теплой. Еще один хороший способ - отогреть язык своим дыханием.

Если язык оторвать резко, можно сильно его поранить. Чтобы облегчить заживание раны, ее стоит обработать раствором хлоргексидина. Несколько дней надо будет давать ребенку неострую еду, в основном пюре. Неплохо поможет и полоскание рта отваром ромашки.