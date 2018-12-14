За продажу "лишних" авиабилетов предложили штрафовать

Речь идет о практике продажи билетов на рейс в количестве большем, чем предусмотрено посадочных мест. Депутаты, представляющие Общероссийский народный фронт, указывают на то, что такие случаи участились. А ведь это нарушение прав и законных интересов пассажиров.

Госорганы, по оценке авторов, зачастую игнорируют проблему овербукинга.

Действующий размер штрафа за подобные нарушения, согласно их заключению, "является необоснованно низким и не соответствует тому размеру издержек и убытков, которые несет гражданин, которому по вине авиакомпании отказали в посадке на рейс".

Перевозчик, согласно инициативе, будет нести повышенную ответственность в случае, если он не смог своевременно посадить пассажира на самолет. Первое нарушение будет грозить штрафом для должностных лиц в размере от 10 до 15 тысяч рублей, для компаний - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Повторный проступок повлечет штраф для должностных лиц от 15 тысяч до 30 тысяч рублей, для юридических лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.