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Рубрика: Власть

За продажу "лишних" авиабилетов предложили штрафовать

Текст: Татьяна Замахина
Все чаще пассажирам, купившим билет, отказывают в посадке на самолет из-за так называемого овербукинга. Бороться с этой практикой решили депутаты фракции "Единая Россия", которые внесли в Госдуму законопроект о штрафах для авиакомпаний до 200 тысяч рублей.
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Речь идет о практике продажи билетов на рейс в количестве большем, чем предусмотрено посадочных мест. Депутаты, представляющие Общероссийский народный фронт, указывают на то, что такие случаи участились. А ведь это нарушение прав и законных интересов пассажиров.

Фото: Depositphotos.com
Штрафы за задержку авиарейсов повысят в 4 раза

Госорганы, по оценке авторов, зачастую игнорируют проблему овербукинга.

Действующий размер штрафа за подобные нарушения, согласно их заключению, "является необоснованно низким и не соответствует тому размеру издержек и убытков, которые несет гражданин, которому по вине авиакомпании отказали в посадке на рейс".

Перевозчик, согласно инициативе, будет нести повышенную ответственность в случае, если он не смог своевременно посадить пассажира на самолет. Первое нарушение будет грозить штрафом для должностных лиц в размере от 10 до 15 тысяч рублей, для компаний - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Повторный проступок повлечет штраф для должностных лиц от 15 тысяч до 30 тысяч рублей, для юридических лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

Власть Право Административное право Законодательная власть Госдума Законопроекты и комментарии Правила авиаперевозок
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