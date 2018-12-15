Новости

Сибиряк в мороз прокатился на ковше экскаватора в нижнем белье 09:20
Россия внесла в ГА ООН проект резолюции в поддержку ДРСМД 08:37
Названо самое счастливое место на планете 08:27
Александр Овечкин помог "Вашингтону" обыграть "Каролину" 08:18
Вашингтон отложил введение повышенных пошлин на товары из КНР 06:25
В Приамурье в ДТП с автомобилем полиции пострадали шесть человек 06:21
Туристы из Хабаровска не смогли вылететь домой с острова Хайнань 05:45
Хакеры Anonymous опубликовали новые документы по Integrity Initiative 05:11
Россию и Украину пригласили на переговоры по газу 04:21
Российские ракетоносцы Ту-160 вернулись из Венесуэлы 04:15
"Доказательство существования НЛО" замечено в небе над Нью-Йорком 03:45
Эрдоган и Трамп договорились о более тесном сотрудничестве в Сирии 03:41
Трамп назначил нового и.о. главы аппарата Белого дома 03:10
Ураганный ветер нарушил паромное сообщение на западе Канады 02:56
В Эквадоре пять человек погибли и 38 пострадали в ДТП с автобусом 02:36
В Мексике трое полицейских стали жертвами вооруженного нападения 02:16
Сторонники Brexit перекрыли Вестминстерский мост в Лондоне 02:07
Помпео потребовал отпустить задержанных в Китае канадцев 01:58
Меркель: Протесты "желтых жилетов" являются частью демократии 01:23
Первых "убийц" "ГАЗели" в Бресте собрали без решеток радиатора 01:16
Расследование "вмешательства РФ" стоило США $25 млн за 1,5 года 00:53
В Португалии 28 человек пострадали из-за схода трамвая с рельсов 00:43
Трамп анонсировал скорое заключение торговой сделки с Китаем 00:27
В Сети появилось "утерянное" видео с кинопробами "Джона Сноу" 00:21
В Мексике налетчики отняли у инкассаторов около 6 млн долларов 00:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Стало известно, кто победит в воздушном бою Су-57 и F-35
Стало известно, кто победит в воздушном бою Су-57 и F-35
Болельщики выбрали лучших спортсменов года
Болельщики выбрали лучших спортсменов года
Лучшие фотографии зарубежных агентств 2018 года
Лучшие фотографии зарубежных агентств 2018 года
15.12.2018 08:18
Рубрика: Спорт

Александр Овечкин помог "Вашингтону" обыграть "Каролину"

Фото: REUTERS/James Guillory Фото: REUTERS/James Guillory
Фото: REUTERS/James Guillory

Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" обыграл "Каролину Харрикейнз" в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Встреча, которая состоялась в минувшую пятницу в городе Роли (столица штата Северная Каролина), завершилась со счетом 6:5. Гости одержали четвертую победу подряд.

Заявления хоккеиста из США о русских женщинах объяснили мужской обидой

В составе "Кэпиталз" отличился россиянин Александр Овечкин. Он забросил три шайбы в ворота соперника. А Евгений Кузнецов оформил результативную передачу. Сейчас "Вашингтон" занимает четвертое место в  Восточной конференции, набрав в 31 матче 41 очко.

Следующая игра состоится 16 декабря. "Кэпиталз" примет "Баффало".

Спорт Хоккей
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Российские ракетоносцы Ту-160 вернулись из Венесуэлы
Вашингтон отложил введение повышенных пошлин на товары из КНР
Россию и Украину пригласили на переговоры по газу
Стало известно, штрафы за какие нарушения ПДД могут вырасти в 2019 году
Александр Овечкин помог "Вашингтону" обыграть "Каролину"