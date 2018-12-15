Александр Овечкин помог "Вашингтону" обыграть "Каролину"

Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" обыграл "Каролину Харрикейнз" в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Встреча, которая состоялась в минувшую пятницу в городе Роли (столица штата Северная Каролина), завершилась со счетом 6:5. Гости одержали четвертую победу подряд.

В составе "Кэпиталз" отличился россиянин Александр Овечкин. Он забросил три шайбы в ворота соперника. А Евгений Кузнецов оформил результативную передачу. Сейчас "Вашингтон" занимает четвертое место в Восточной конференции, набрав в 31 матче 41 очко.

Следующая игра состоится 16 декабря. "Кэпиталз" примет "Баффало".