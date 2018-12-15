Австралия признала Иерусалим столицей Израиля

Правительство Австралии приняло решение о признании Иерусалима столицей Израиля, сообщает информационное агентство Reuters.

"Австралия признает Западный Иерусалим столицей Израиля. Мы с нетерпением ожидаем переноса на новое место посольства, когда это будет выгодно", - подтвердил австралийский премьер Скотт Мориссон.

Ожидается, что вопрос о признании Иерусалима столицей Израиля будет официально озвучен на заседании правительства. Этот шаг был одобрен кабинетом по вопросам национальной безопасности в узком составе.

Австралийские власти пока не намерены переносить посольство из-за расходов, которые, по некоторым данным, могут составить около двухсот миллионов долларов. Вместо этого в Иерусалиме планируется открыть консульство.

Действия Австралии подвергли критике Индонезия и Малайзия с преимущественно мусульманским населением. Они потребовали от Канберры отказаться от переноса посольства Иерусалим.

Напомним, решение президента Дональда Трампа о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим в мае текущего года вызвало волну протестов в арабском мире. Израиль рассматривает Иерусалим в качестве столицы, включая восточную часть города, аннексированную в результате ближневосточной войны 1967 года. Международное сообщество настаивает на том, что статус Иерусалима должен быть урегулирован путем переговоров.