"Башнефть" за 9 месяцев увеличила чистую прибыль на 73% и сократила чистый долг

На состоявшемся в Уфе внеочередном общем Собрании акционеров ПАО "АНК "Башнефть" председатель правления Андрей Шишкин привел данные о значительном росте всех основных производственных и финансовых показателей.

"В уходящем году "Башнефть" успешно продолжила развитие в составе Группы "Роснефть". Интеграция придала долгосрочный импульс развитию основных бизнес сегментов компании, что получило отражение в позитивных финансовых результатах, повышении эффективности и безопасности работы "Башнефти" по всем стратегическим направлениям", - отметил в своем выступлении Андрей Шишкин.

"Башнефть", входящая в структуру "Роснефти", за первые 9 месяцев 2018 года увеличила операционную прибыль на 22,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года до 135,5 млрд рублей. Чистая прибыль "Башнефти" за этот же период составила 74,6 млрд рублей, что на 73,5% больше, чем в предыдущем году.

Хорошие финансовые результаты позволяют "Башнефти" регулярно выплачивать дивиденды акционерам. В третьем квартале текущего года нефтекомпания перечислила акционерам 28,2 млрд рублей дивидендов. Совокупный объем выплат акционерам с начала года составил 43 млрд рублей.

При этом уровень чистого долга снизился и по состоянию на конец сентября 2018 года составил 40,1 млрд рублей. Для сравнения, в конце сентября 2017 года эта цифра составляла 104,7 млрд рублей.

Высокие финансовые показатели стали результатом успешной производственной деятельности и синергии от использования новых возможностей интеграции с "Роснефтью".

Применение высокоэффективных геолого-технических мероприятий и внедрение современных технологий повышения нефтеотдачи позволили сохранить по итогам 11 месяцев добычу нефти на зрелых месторождениях в Башкирии на уровне 2017 года - 15 млн тонн. Добыча нефти в целом по всем месторождениям компании за 11 месяцев составила 17,3 млн тонн. А в третьем квартале, после снятия ограничений по нефтедобыче в рамках соглашения ОПЕК+, объем добычи нефти вырос на 2%.

Успешная геологоразведка позволила полностью возместить добычу новыми запасами. В текущем году открыта 81 продуктивная залежь с суммарными запасами нефти 19 млн тонн.

Компания "Башнефть", входящая в структуру "Роснефти", также активно реализует международные проекты. Сейчас это Ирак и Мьянма. В прошлом году в Ираке было завершено бурение первой поисковой скважины глубиной более четырех тысяч метров, которая оказалась перспективной, а также открыто новое месторождение.

Важным направлением работы компании является нефтепереработка. Так, за 11 месяцев 2018 года Уфимские заводы переработали 16,4 млн тонн нефтяного сырья. Глубина переработки составила 82,8%, выход светлых нефтепродуктов - 65,5%, что соответствует уровню прошлого года.

Создание единой производственной цепочки с добывающим и перерабатывающим комплексом "Роснефти" существенно повысило эффективность работы Уфимских НПЗ и привело к снижению операционных и логистических затрат. Между заводами "Башнефти" и "Роснефти" налажены взаимные поставки компонентов высокооктановых бензинов. Это позволило нарастить объемы выпуска и увеличить покрытие спроса внутреннего рынка на моторное топливо.

Кроме того, на Едином НПЗ "Башнефти" освоен выпуск бензина Евро-6, с пониженным содержанием серы и других вредных для экологии веществ, ведётся работа по получению экологически чистых масел-пластификаторов. А с мая 2018 года на площадке "Уфанефтехим" начато промышленное производство дорожного битума по новому ГОСТу, внедренному в рамках федеральной программы развития транспортной системы и модернизации автодорог России. Технология производства нового битума разработана Средневолжским НИИ нефтепереработки "Роснефти" и позволяет существенно улучшить эксплуатационные характеристики продукта, повысить долговечность дорожного покрытия.

По итогам работы внеочередного собрания акционеры АНК "Башнефть" избрали новый Совет директоров компании из десяти человек. В него, в частности, вошел бывший глава Башкирии Рустэм Хамитов. Новый Совет директоров на первом заседании избрал своим председателем первого вице-президента "Роснефти" Павла Федорова, его заместителем стал вице-президент "Роснефти" и Председатель Правления "Башнефти" Андрей Шишкин.