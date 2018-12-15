Биатлонистка Морозова выиграла спринт на этапе Кубка IBU

Женская спринтерская гонка в рамках второго этапа Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в итальянском Риднау ознаменовалась очередным триумфом России. Лучшей на дистанции 7,5 км стала Анастасия Морозова.

Россиянка финишировала со временем 23:20,9, допустив при этом один промах. Второе место заняла представительница Швеции Ингела Андерссон, отстав на 6,8 секунды. Замкнула же тройку украинка Надежда Белкина с отставанием 10,1 секунды.

Отметим также, что в топ-10 оказалась еще одна россиянка - Виктория Сливко стала пятой. Светлана Миронова финишировала 12-й, остальные представительницы России оказались за пределами первой двадцатки.