"Челси" накажет своих болельщиков за расизм

Лондонский "Челси" намерен наказать своих фанатов за проявления расизма и пожизненно запретить им посещение матчей. Как сообщает The Times, руководство клуба запросило отчеты с выездного матча шестого тура группового этапа Лиги Европы с венгерским "Види" (2:2).

В клубе хотят найти и наказать фанатов, исполнивших песню антисемитского характера.

Предполагается, что кадры с камер видеонаблюдения стадиона в Будапеште позволят установить личности фанатов, скандировавших антисемитские кричалки. Лондонский клуб будет выдавать пожизненный запрет на посещение матчей всем болельщикам, которых удастся опознать.

Полузащитник лондонцев Сеск Фабрегас сказал, что клуб "должен преподать урок болельщикам, чтоб они изменили свое поведение".

Подобная практика уже была применена в отношении фанатов, оскорбивших на расистской почве полузащитника "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга во время матча 16-го тура АПЛ в Лондоне 8 декабря (2:0). После случившегося лондонский клуб выступил с официальным заявлением и запретил посещать свои матчи четырем болельщикам.