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Данила Козловский решил снять масштабный исторический фильм

Наше кино
    15.12.2018, 14:22
Текст:   Олег Усков
Фото: предоставлено Первым каналом Фото: предоставлено Первым каналом
Фото: предоставлено Первым каналом

33-летний российский актер кино, театра и ТВ, недавно дебютировавший в режиссуре спортивной драмой "Тренер", пообещал продолжить проявлять себя как постановщик и заняться исторической лентой.

Каст для которой уже идет, сообщил Данила в беседе с ТАСС на Неделе российского кино в Нью-Йорке, где актер представляет "Тренера" и картину "На районе", в которой он сыграл одну из главных ролей и где выступил продюсером.

В подробности по новому проекту Данила пока не углубляется, говоря лишь, что зрителя ждет "большая, сложная картина, довольно амбициозная по своим художественным и творческим задачам" - гораздо сложнее, чем "Тренер". И гораздо большая "с точки зрения бюджета, команды и масштаба темы".

Фильм будет основан на реальных событиях. И история, положенная в его основу, по словам Данилы, ему эмоционально очень близка - "ее хочется рассказать", настаивает Козловский, поскольку она "задевает, трогает, волнует".

Ранее сообщалось, что Козловский на почве "Тренера" оказался в эпицентре крупного медийного скандала.

Козловский родился в 1985 году в Москве. Лауреат национальных кинопремий "Золотой орел" и "Ника", театральной премии "Золотая маска". Заслуженный артист Российской Федерации. На экранах дебютировал в конце девяностых ролью толстого шестиклассника-хулигана в сериале "Простые истины".

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