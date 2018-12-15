"Доказательство существования НЛО" замечено в небе над Нью-Йорком

В интернете появилось видео, на котором над Нью-Йорком на большой скорости пролетает дискообразный объект. Многие считают эти кадры доказательством существования НЛО.

По мнению издания Express, на видео явно не самолет. При замедленном воспроизведении можно рассмотреть, что у летящего объекта нет крыльев, а расцветка - темная.

Уфолог Скотт Уоринг убежден, что это видео доказывает существование инопланетян в штате Нью-Йорк, пишет РИА Новости. Он также исключил вероятность того, что это птица или дрон, так как объект пролетал за облаком.

Ранее в небе над Ирландией сразу несколько пилотов разных авиакомпаний заметили неопознанные летающие объекты.