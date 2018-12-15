Эксперт: Говорить, что на Украине создана "новая церковь", нельзя

Создания единой поместной церкви на Украине не произошло, а прошедший сегодня в Киеве так называемый "объединительный собор" не создал никакого единства, прокомментировал его итоги директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

- Сегодня фактически произошла легализация Киевского патриархата с примкнувшими к нему [непризнанной] Украинской автокефальной православной церковью и двумя иерархами [канонической] УПЦ Московского патриархата, цитирует его комментарий агентство ТАСС.

"Единая и поместная церковь" не появилась, потому что единства нет, считает он. И в первую очередь потому, что к запланированному объединению не присоединилась каноническая Украинская православная церковь.

По разработанному Константинополем уставу, который, скорее всего, и утвердят, церковь будет находиться в полной юридической, канонической и политической зависимости от Константинопольского патриарха, считает Бортник. По его словам патриарх Варфоломей просто воспользовался предвыборной спешкой Петра Порошенко, и понимая, как тому нужен результат в последние месяцы перед выборами, сумел ослабить позиции киевских раскольников и "переподчинить себе ранее непризнанные конфессии".

По мнению Бортника, Украина стоит на пороге "обострения противостояния вокруг храмов, монастырей, лавр, потому что новая церковь будет нуждаться в символах