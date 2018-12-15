Эксперт: В Автокефальной церкви на Украине сильны позиции Филарета Денисенко

Избрание главой якобы объединенной церкви на Украине епископа непризнанного Киевского патриархата Епифания поставило Константинополь в нелепое положение перед другими поместными церквями, считает профессор Православного Свято-Тихоновского университета Владислав Петрушко.

"Это легитимация раскольников из Киевского патриархата", - сказал он корреспонденту ТАСС, подчеркнув при этом, что Петру Порошенко все-таки не удалось продавить своего кандидата, каким,по общему мнению, являлся митрополит Винницкий Симеон, один из двух канонических епископов, рискнувших приехать на насквозь беззаконный " объединительный собор".

Теперь он, по мнению Владислава Петрушко, оказался просто в дурацком положении. При этом Константинопольскому патриархату, по предположениям, желавшего видеть главою кое-как созданной Украинской церкви кого-то из своих иерархов - архиепископа Иова Гречу или кого-то из своих уже присланных на Украину экзархов - тоже, похоже, не удалось это сделать.

Константинополю также трудно будет объяснить другим поместным православным Церквам ту легитимизацию раскола, на которую он решился на Украине. Расклад сил влияния дальше может сильно зависеть от Филарета Денисенко, который еще может сказать свое "последнее слово", сделав Думенко формальным представителем Церкви, а себя - почетным патриархом, но с реальными правами главенства и управления.

Если же амбициозного Филарета удастся оттеснить и изолировать, а в центром станет Епифаний, то на него явно будут оказывать влияние Петр Порошенко и Константинополь. У Епифания, по словам Петрушко, не наблюдается никакой харизматичности, и поэтому никто не подозревает в нем способности к "самостоятельной линии".

Но в любом случае авторитет структуры, возглавляемой раскольником, будет очень низок, считает Петрушко.