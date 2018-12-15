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Рубрика: Экономика

ЕС, Россия и Украина запланировали встречу по газу на январь

Текст: Юлия Кривошапко
Евросоюз, Россия и Украина могут собраться на трехсторонние переговоры в январе. Возможность встречи подтвердил заместитель главы Еврокомиссии по делам энергосоюза Марош Шефчович. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

О планах провести в начале следующего года трехстороннюю встречу по транзиту газа из РФ в Евросоюз через Украину на политическом уровне стало известно 5 декабря после встречи Шефчовича с главой МИД Украины Павлом Климкиным. В понедельник, 17 декабря, Марош Шефчович должен встретиться с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

Срок соглашений о поставке и транзите российского газа через Украину истекает в конце 2019 года. Возможность транзита после 2019 года обсуждается в том числе в контексте строительства газопровода "Северный поток - 2", который должен пройти в обход транзитных государств.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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Европа по-прежнему заинтересована в российском газе. В пятницу глава компании "Сербиягаз" Душан Баятович высказал точку зрения, что решение энергетических проблем Европы невозможно без продолжения поставок голубого топлива из РФ. Такое заявление он сделал в рамках круглого стола по энергетике в Нови-Саде.

"У Сербии и других стран региона есть соглашения с российским "Газпромом", - цитировал Баятовича ТАСС. - Сербия работает в соответствии с сербским законом об энергетике, который во всем соответствует Третьему энергопакету".

Кроме того, Франция, Германия, Австрия, которые продлили договор с Россией, Венгрией и Болгарией, хотят "Турецкий поток" и объемы газа из "Северного потока - 2", уточнил глава "Сербиягаз".

Экономика Отрасли Нефть и газ Международные организации Европейский союз Европейская комиссия Переговоры с Украиной по газу
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