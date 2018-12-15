Фуркад выиграл гонку преследования на этапе КМ по биатлону в Австрии

В австрийском Хохфильцене состоялась мужская гонка преследования в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону. Победителем стал француз Мартен Фуркад.

Он преодолел 12,5 км без промахов и финишировал со временем 32:22,3 секунды. Вторым стал немец Арнд Пайффер, отстав от победителя на 13,7 секунды. Замкнул тройку Ветле Шоста Кристиансен из Норвегии, его отставание составило 16,1 секунды.

Лучший из россиян Александр Логинов промахнулся дважды и с отставанием в 43 секунды стал седьмым. После гонки он признал свою ошибку на решающем огневом рубеже - он промахнулся последним выстрелом.

"Я подошел к рубежу, сосредоточился на четырех выстрелах, а в пятом допустил грубейшую ошибку. Очень обидно, - сказал спортсмен в эфире телеканала "Матч ТВ". - Не могу сказать, что разочарован, призовые места близко. Но для того, чтобы попадать на подиум, надо более качественно работать".