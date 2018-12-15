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15.12.2018,  
14:16
Текст:  Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

"Гюрза" без зубов: украинские катера не могут применять ракеты "Барьер"

Широко разрекламированное ракетное оружие "Барьер" оказалось непригодным для применения на печально известных бронекатерах ВМСУ типа "Гюрза-М" проекта 58155.

Об этом сообщил в эфире украинского 5 канала заместитель генерального директора - Главный конструктор ЧАО "Кузня на Рыбальском" Сергей Белозубенко. Содержание беседы публикует у себя в блоге известный эксперт Диана Михайлова.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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Ранее украинские СМИ, рассказывая об этих кораблях, неоднократно подчеркивали, что их боевая мощь основана на наличии такого высокоточного оружия. Однако, по данным Белозубенко, на этих катерах противотанковые управляемые ракеты "Барьер" вообще не монтируются. Их применение в море имеет существенные ограничения - возможна работа только в режиме ручного управления.

По словам главного конструктора, украинская промышленность пока не может предложить ПТУР, которые были бы пригодны для использования на море.

Также катера продемонстрировали слабую и опасную для личного состава бронезащиту, которая дает много вторичных осколков при попадании даже небольших снарядов. Как оказалось, только при волнении до 3 баллов они способны эффективно применять 30-мм пушку, 30-мм автоматический гранатомет и 7,62-мм пулемет.

Информация о заказе восьмого катера этого проекта и двух десантно-штурмовых катеров типа "Кентавр-ЛК" также не подтвердилась. Сейчас доделывается лишь одна "Гюрза-М".

По мнению российских экспертов, беды катеров этого проекта объясняются тем, что речные боевые единицы из-за невежества украинских адмиралов было решено применять на море. Также сказывается упадок всей украинской промышленности, которая не может предложить своему флоту современные виды военно-морской техники.

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