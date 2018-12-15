Главой "поместной православной церкви" Украины стал митрополит Епифаний

Как сообщило агентство "Интерфакс" , предстоятелем "поместной православной церкви - митрополитом Киевским и всея Украины" избран Епифаний (Думенко). Публике об этом объявил со сцены на площади у Софийского собора министр культуры Евгений Нищук.

- Мы считаем, что беззаконное и бесполезное собрание являет вполне предсказуемые результаты, - прокомментировал эту новость для "РГ", заместитель главы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. - Избрание никому неизвестного религиозного деятеля, представляющего из себя "тень Филарета Денисенко", либо ничего не поменяет в религиозной жизни Украины, либо станет дополнительным фактором религиозных разделений.

По мнению Вахтанга Кипшидзе, решение украинских властей в рамках предвыборной компании выступить с инициативой создания единой поместной церкви на Украине с самого начала являлось грубым и беззаконным нарушением канонического строя Церкви.

- К сожалению, к этой пародии на церковное сообщество присоединился Константинопольский патриархат, окончательно подорвавший свои позиции некогда "первой по чести" Поместной Церкви, - сказал он.