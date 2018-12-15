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15.12.2018 19:22
Рубрика: Общество

Главой "поместной православной церкви" Украины стал митрополит Епифаний

Текст: Елена Яковлева

Как сообщило агентство "Интерфакс", предстоятелем "поместной православной церкви - митрополитом Киевским и всея Украины" избран Епифаний (Думенко). Публике об этом объявил со сцены на площади у Софийского собора министр культуры Евгений Нищук.

Фото: Gleb Garanich/REUTERS Фото: Gleb Garanich/REUTERS
Фото: Gleb Garanich/REUTERS

- Мы считаем, что беззаконное и бесполезное собрание являет вполне предсказуемые результаты, - прокомментировал эту новость для "РГ", заместитель главы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. - Избрание никому неизвестного религиозного деятеля, представляющего из себя "тень Филарета Денисенко", либо ничего не поменяет в религиозной жизни Украины, либо станет дополнительным фактором религиозных разделений.

Митрополит Иларион - о ситуации вокруг "объединительного собора" на Украине

По мнению Вахтанга Кипшидзе, решение украинских властей в рамках предвыборной компании выступить с инициативой создания единой поместной церкви на Украине с самого начала являлось грубым и беззаконным нарушением канонического строя Церкви.

- К сожалению, к этой пародии на церковное сообщество присоединился Константинопольский патриархат, окончательно подорвавший свои позиции некогда "первой по чести" Поместной Церкви, - сказал он. 

Общество Религия В мире экс-СССР Украина Вопрос автокефалии на Украине
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