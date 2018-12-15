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15.12.2018 13:53
Рубрика: В мире

Из-за протестов "желтых жилетов" при въезде в Париж задержаны 37 человек

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
В субботу во Франции проходит пятый день протестных действий "желтых жилетов", которые добиваются от правительства снижения налогов, увеличения минимального уровня заработной платы и выполнения ряда других требований.

С утра несколько сотен "желтых жилетов" собрались на Елисейских полях. Некоторые из них попытались приблизиться к Триумфальной арке, но были отогнаны полицией, применившей слезоточивый газ.

После этого манифестанты развернулись и, распевая "Марсельезу" и скандируя лозунги, основным из которых было требование отставки нынешнего президента Эмманюэля Макрона, устроили марш вниз по Елисейским полям. Однако на уровне площади Рон-Пуэн, которая разделяет главную парижскую магистраль на две части - застроенную и парковую - дорогу им преградил кордон правоохранителей.

70 тысяч полицейских мобилизованы во Франции из-за новых протестов

Вторым местом сосредоточения "желтых жилетов" во французской столице стала площадь перед дворцом Гарнье - знаменитой парижской Оперой. Около 300 манифестантов ведут себя относительно мирно и, как сообщили некоторые из них, намереваются устроить там сидячую забастовку. Тем не менее к площади подтянуты полицейские силы, включая отряд конных жандармов.

По сообщениям на 11:00 (13:00 мск), в ходе превентивных проверок на вокзалах, а также на автодорожных въездах в город было задержано 37 человек, что примерно в 10 раз меньше, чем было неделю назад.

Как сообщила префектура Парижа, в настоящее время в столице собралось около тысячи "желтых жилетов", подавляющее большинство которых прибыли из разных регионов Франции.

В мире Европа Франция Забастовки во Франции
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