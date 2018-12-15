Как выбрать новогоднюю елку и сохранить ей жизнь

Покупая новогоднюю елку надо, прежде всего, обращать внимание на внешний вид дерева, рассказал "РГ" руководитель Рослесхоза Иван Валентик (подробнее - см. видео).

"Ствол елочки должен быть стройным, а хвоя - зеленой, не осыпаться. Потрогайте, почувствуйте смолу на пальцах, услышьте запах", - отметил он.

Иван Валентик также рассказал, как можно сохранить елку и даже пересадить ее весной.

"Лучше поставить деревце в кадку с землей, в крайнем случае, в емкость с водой. Если вы ставите елочку к батарее, надо либо уменьшить тепло от нее, либо выключить радиатор вовсе, потому что климат в наших квартирах во время отопительного сезона соответствует полупустыне, а это стрессовое состояние для елки, - отметил он. - Если вы купили елку в кадке, то после новогодних праздников она какое-то время может постоять на балконе, а весной попробуйте высадить ее в грунт. У меня был успешный опыт пересадки новогодних елок, которые я покупал в кадках, потом отстаивал их на балконе, перевозил на дачу и высаживал. Они хорошо прижились и сейчас прекрасно растут. И это были российские елки".

Также руководитель Рослесхоза сориентировал по стоимости новогодних деревьев. "Если брать минимальные лесные платежи, они не могут превышать 375 рублей за одно деревце. Все остальное - это транспортные расходы, аренда торговой площадки. И конечные розничные цены действительно могут отличаться в разных регионах.

Елка может стоить и тысячу рублей, а может, десятки тысяч, если это импортная ель в кадке, которая специально выращена для новогодних праздников", - отметил руководитель Рослесхоза.