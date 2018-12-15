Каменский: Есть мечта провести матч ХК "Спартак" на футбольном стадионе

Легенда отечественного хоккея Валерий Каменский, ныне занимающий пост вице-президента Континентальной хоккейной лиги и московского "Спартака" прокомментировал грядущие матчи на футбольном стадионе "Зенита".

Напомним, завтра там сборная России встретится с финнами в рамках Кубка Первого канала, ну а 22 числа сыграют СКА и ЦСКА. В хоккейном календаре грядет большое событие: матчи сборной и СКА с ЦСКА на зенитовской футбольной арене…

Валерий Каменский: У меня, между прочим, был такой экспириенс. Два года назад у "Колорадо", за который я играл, был 20-летний юбилей победы в Кубке Стэнли. И мы играли на бейсбольном стадионе: собралось 50 тысяч человек. Эмоции, я вам скажу, непередаваемые. Хотя играли-то ветераны: мы против "Детройта". Это большой праздник хоккея.

Уверен, каждому игроку хочется в нем поучаствовать: такие матчи запоминаются на всю жизнь. Если бы представилась такая возможность, с удовольствием сыграл бы на ветеранском уровне и на стадионе "Зенита". Не говорю уже о ребятах, которые - действующие хоккеисты. Для них это будет большое событие.

Может, "Спартаку" тоже такую игру на футбольном стадионе провести?

Валерий Каменский: Были такие разговоры, есть такая мечта. В будущем это возможно, будем над этим работать. "Спартак" - это самая популярная команда в стране, так что заполнить футбольный стадион нам будет несложно.

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