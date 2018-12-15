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Рубрика: Спорт

Казанский "Зенит" в пятый раз кряду выиграл Кубок России по волейболу

Текст: Данила Жиляев

Казанский "Зенит" в пятый раз подряд завоевал Кубок России по волейболу. В финале турнира подопечные Владимира Алекно на домашней площадке взяли верх над одноклубниками из Санкт-Петербурга со счетом 3:1 (23:25, 25:18, 25:20, 25:17).

В начале первой партии преимущество оставалось за хозяевами, которые после ошибки петербуржцев на приеме вышли вперед 5:3, а затем довели преимущество до четырех очков - 11:7. Однако гости выдали ударный отрезок и вскоре смогли сравняться - 13:13.

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В концовке сета инициативу перехватили уже питерцы, благодаря точному попаданию Лукаша Дивиша выйдя на сетболы - 24:20. В этот момент казанские волейболисты хорошо сыграли на приеме, после чего еще два очка хозяевам принес Максим Михайлов, сократив отставание до минимума. Но его же ошибка на подаче принесла победу в партии "Зениту" из Санкт-Петербурга. Однако, уступив начало, волжане активизировались и с первых подач во втором сете наращивали преимущество, к середине партии доведя его до более чем убедительного - 17:9. В итоге сет остался за казанцами с перевесом в семь очков.

Не особенно ситуация изменилась и в последующих двух партиях, где хозяева отлично действовали на подаче, а гости ошибались и на подаче, и на приеме. Финальная сирена зафиксировала уверенную победу казанского "Зенита".

Благодаря этому успеху казанцы сравнялись с "Белогорьем" по числу побед в Кубке России - на счету обеих команд стало по восемь трофеев. А либеро "Зенита" Алексей Вербов в восьмой раз за карьеру выиграл Кубок России - большего добивался лишь Сергей Тетюхин, побеждавший в этом турнире 10 раз.

Спорт Волейбол
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