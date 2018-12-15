Киселев рассказал о разговоре с Путиным

О том, как президент назначил журналиста Дмитрия Киселева гендиректором МИА "Россия сегодня", и о чем шла речь на встрече перед подписанием указа пять лет назад, Киселев рассказал в интервью изданию "Деловой Крым".

"Да, это было 9 декабря 2013 года, в этом году исполняется 5 лет. Президент РФ тогда пригласил меня к себе, это было его личное решение. Я говорю: "Мне надо подумать", - передал детали беседы Киселев. - Он дал мне подумать, где-то три минуты говорил на отвлеченные темы, потом спросил: "Ну что, подумали? У меня вот указ, мне нужно вписать фамилию". "И, собственно, так организовалось агентство "Россия сегодня", - заключил Киселев.

"Сейчас у нас 4 миллиона пользователей в день, а в пиках - 6 миллионов", - подчеркнул гендиректор МИА "Россия сегодня". "Удалось совершенно по-другому организовать вещание в зарубежных странах, потому что основной задачей было создание справедливого образа России в мире, - продолжил он. - Мы создали специальный бренд, "Спутник", который был запущен в ноябре 2014-го года. И с ноября 14-го года "Спутник" и Russia Today практически равноценно упоминаются нашими доброжелателями". "Сейчас мы вещаем примерно 800 часов в сутки на более чем 30 языках", - сообщил Киселев.