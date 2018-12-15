Меркель: Протесты "желтых жилетов" являются частью демократии

Демонстрации "желтых жилетов" являются частью демократического волеизъявления. Об этом заявила в пятницу в Брюсселе канцлер Германии Ангела Меркель, выступая перед журналистами по итогам встречи на высшем уровне стран ЕС.

По словам главы правительства ФРГ, возможность протестовать является частью демократии, но это не должно сопровождаться насилием. "Монополия на применение силы принадлежит государству. Мы ожидаем этого от всех демонстраций в Германии, это относится и к Франции", - подчеркнула Меркель.

Канцлер также отметила, что президент Франции Эмманюэль Макрон предложил широкую программу реформ, пишет ТАСС. Меркель убеждена, что реализация реформ будет продолжена и "это хорошо для Франции, особенно в том, что касается снижения безработицы среди молодежи".

Акции протеста во Франции продолжаются с середины ноября. Вышедшие на улицы люди изначально требовали не повышать цены на автомобильное топливо. После уступок властей митингующие перешли к более серьезным требованиям в области социальной политики. Участники манифестаций носят желтые светоотражающие жилеты для автомобилистов, в связи с чем, движение получило название "желтые жилеты".

Протесты сопровождаются столкновениями с полицией. Президент Франции был вынужден объявить в стране чрезвычайное положение.