Мякяряйнен выиграла пасьют на этапе Кубка мира в Хохфильцене

В австрийском Хохфильцене продолжается второй этап Кубка мира по биатлону. Сегодня состоялась женская гонка преследования на 10 км, победительницей стала финская спортсменка Кайса Мякяряйнен.

Несмотря на три промаха, она финишировала первой, показав время 30:53,1 секунды. Второй стала Паулина Фиалкова из Словакии, отставшая на 1,5 секунды, замкнула же тройку итальянка Доротея Вирер с отставанием 2,8 секунды.

Лучшая из россиян Ирина Старых заняла восьмое место. Она без помарок преодолела огневые рубежи, однако ходом не смогла приблизиться к лидерам и в итоге отстала на 24,8 секунды. Евгения Павлова стала 18-й, обладательница "бронзы" Хохфильцена в спринте Екатерина Юрлова-Перхт финишировала лишь 20-й.