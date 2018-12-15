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15.12.2018 15:20
Рубрика: Спорт

Мякяряйнен выиграла пасьют на этапе Кубка мира в Хохфильцене

Текст: Данила Жиляев

В австрийском Хохфильцене продолжается второй этап Кубка мира по биатлону. Сегодня состоялась женская гонка преследования на 10 км, победительницей стала финская спортсменка Кайса Мякяряйнен.

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Несмотря на три промаха, она финишировала первой, показав время 30:53,1 секунды. Второй стала Паулина Фиалкова из Словакии, отставшая на 1,5 секунды, замкнула же тройку итальянка Доротея Вирер с отставанием 2,8 секунды.

Лучшая из россиян Ирина Старых заняла восьмое место. Она без помарок преодолела огневые рубежи, однако ходом не смогла приблизиться к лидерам и в итоге отстала на 24,8 секунды. Евгения Павлова стала 18-й, обладательница "бронзы" Хохфильцена в спринте Екатерина Юрлова-Перхт финишировала лишь 20-й.

Спорт Биатлон Кубок мира по биатлону 2018-2019
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