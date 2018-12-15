Нарушение правил: какое дело возбудили на Украине после падения Су-27

На Украине начато расследование крушения истребителя Су-27.

"В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного статьей 416 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил полетов или подготовки к ним"", - сообщает военная прокуратура Центрального региона.

Также уточняется, что авиакатастрофа произошла в 15:00 по местному времени в двух километрах от аэродрома Озерное. Указывается бортовой номер 55 разбившегося истребителя. Он был приписан к в/ч 1435.

Сейчас специалисты выясняют обстоятельства случившегося.

Напомним, ранее сообщалось, что Су-27, выполнявший плановый полет, разбился во время посадки в Житомирской области. Истребителем управлял пилот Александр Фоменко, имевший общий налет 482 часа.